Geely Preface после 11 тысяч км в тесте: едет классно, но есть нюансы

Седан Geely Preface находится на длительном тесте у журнала "За рулём", и эксперт издания Максим Скачков рассказал, чем модель действительно хороша, и на какие компромиссы приходится идти, управляя ей.

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Скачков отметил, что ему нравится дизайн Geely Preface, его динамические характеристики, настройки подвески, хоть она и жестковата, рулевое управление, интерьер, оцинковка кузовных деталей.

Специалисту не понравилось расположение органов управление, отличное от традиционного: управление противотуманного фонаря - в мультимедиа, селектор роботизированной коробки - вместо рычажка дворников, управление которыми вынесено на левый рычажок.

"Расположение органов управления, отвечающих за безопасность, по моему мнению, должно быть стандартизовано! Странно, что еще не додумались поменять местами педали газа и тормоза", - возмущенно говорит эксперт "ЗР".

Другой неприятной особенностью "Префейса" Скачков назвал маленький клиренс - чуть больше 130 мм. Также он отметил короткую подушку сиденья, из-за чего усталость наступает быстро.

В России Geely Preface предложен с 200-сильным турбомотором объёмом 2.0 литра и 7-ступенчатым роботом DCT, цены: 3 358 000 - 3 567 200 рублей.