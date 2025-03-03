В России сертифицировали кроссовер Tenet 32T калужской сборки
Портал «Китайские автомобили» обнаружил в открытой базе Росстандарта сведения об Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). В документах фигурирует кроссовер Tenet 32T (Chery Tiggo 7L) калужского производства, и на бывшем заводе Volkswagen автомобиль уже собирают. Старт продаж запланирован на второй квартал, никаких формальных препятствий для реализации больше нет.
Фотографии кроссовера Tenet 32T распространили под конец февраля, когда официальные лица перезапустили завод AGR в Калуге. Судя по снимкам, речь идёт о перелицованном Chery Tiggo 7L: последней версии хорошо знакомой в России «семёрки». Инсайдеры полагают, что техника унифицирована с актуальными Tiggo 7 Pro Max, хотя расширенного ОТТС в открытом доступе нет.
Если Tenet 32T действительно повторит исходник, то под капотом отечественного кроссовера будет 150-сильный турбомотор 1.6 в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом», передним или полным приводом. В настоящий момент сертификат ОТТС рассчитан на год, но можно не сомневаться, что документ продлят, ведь AGR рассчитывает на углубленную локализацию производства.
Пропишутся в Калуге и другие модели из орбиты Chery. В будущем на заводе планируют выпускать Tenet 3XT и Tenet 31T. Под этими индексами скрываются хорошо знакомые в России кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro Max. На первых порах все автомобили будут собирать крупноузловым методом, затем организуют сварку и окраску кузовов. Также в Калуге создадут центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.