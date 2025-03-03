В России сертифицировали кроссовер Tenet 32T

Портал «Китайские автомобили» обнаружил в открытой базе Росстандарта сведения об Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). В документах фигурирует кроссовер Tenet 32T (Chery Tiggo 7L) калужского производства, и на бывшем заводе Volkswagen автомобиль уже собирают. Старт продаж запланирован на второй квартал, никаких формальных препятствий для реализации больше нет.

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Фотографии кроссовера Tenet 32T распространили под конец февраля, когда официальные лица перезапустили завод AGR в Калуге. Судя по снимкам, речь идёт о перелицованном Chery Tiggo 7L: последней версии хорошо знакомой в России «семёрки». Инсайдеры полагают, что техника унифицирована с актуальными Tiggo 7 Pro Max, хотя расширенного ОТТС в открытом доступе нет.

Если Tenet 32T действительно повторит исходник, то под капотом отечественного кроссовера будет 150-сильный турбомотор 1.6 в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом», передним или полным приводом. В настоящий момент сертификат ОТТС рассчитан на год, но можно не сомневаться, что документ продлят, ведь AGR рассчитывает на углубленную локализацию производства.

Пропишутся в Калуге и другие модели из орбиты Chery. В будущем на заводе планируют выпускать Tenet 3XT и Tenet 31T. Под этими индексами скрываются хорошо знакомые в России кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro Max. На первых порах все автомобили будут собирать крупноузловым методом, затем организуют сварку и окраску кузовов. Также в Калуге создадут центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.