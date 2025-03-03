В России рекордно подешевели подержанные автомобили

В России средняя стоимость автомобиля с пробегом за год снизилась на 15%. Об этом сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на «Дром».

«Россияне в феврале приобретали авто с пробегом по цене на 15% ниже, чем год назад. Средняя стоимость упала с 1,3 млн до 1,1 млн рублей», — говорится в сообщении агентства.

За год больше всего подешевели подержанные Toyota Vista (-45%), Hyundai Sonata (-24%), BMW X5 (-22%), Hyundai Elantra (-20%).

До этого стало известно, что средний возраст легковых автомобилей в России, по данным на 1 января 2025 года, составляет 15,5 года.

Самыми старыми из всех категорий стали отечественные машины, возраст которых составил 18,7 года. Следом за ними идут японские легковушки, средний возраст которых вырос до 17,1 года. Замыкают тройку «самых возрастных» автомобили из США — 15,4 года.

Самым молодым парком в России обладают китайские производители машин — 4,9 года.

Ранее стало известно, на какие машины россияне потратили больше всего за год.