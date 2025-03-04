Почему важно объезжать даже небольшие лужи

Водителям перечислили способы защиты автомобиля от весеннего паводка

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Весной из-за таяния снега возрастает риск подтоплений, а паводки грозят автомобилям, особенно припаркованным в низинах или вблизи водоемов.

Чтобы избежать проблем, водителям нужно опасаться даже небольших луж, потому что под ними могут оказаться глубокие ямы. А сильное течение во время паводка и вовсе способно унести транспортное средство.

Даже 15 сантиметров воды могут спровоцировать потерю сцепления колес с покрытием трассы, предупреждают эксперты. Чтобы обезопасить автомобиль от возможного подтопления, лучше заранее выбрать безопасное место для парковки на возвышенности или в крытом гараже.

Можно воспользоваться водонепроницаемым чехлом, он минимизирует ущерб, но не защитит полностью. Но если машина все-таки оказалась в воде, не стоит заводить мотор, иначе это приведет к его поломке. Оптимальным решением будет вызов эвакуатора и обращение в страховую компанию. В случае, если паводок застал во время движения, лучше покинуть автомобиль через окна, чтобы добраться до безопасного места.