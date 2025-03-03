Названы сроки начала продаж в РФ автомобилей Exlantix

В апреле 2025 года на российском рынке стартуют продажи автомобилей марки Exlantix, сообщает quto.ru.

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«Первыми публике предложат электрический седан ES и гибридный кроссовер ET, у которых позже появятся гибридные и электрические версии, соответственно», — говорится в сообщении портала.

Седан Exlantix ES прошел адаптацию для российского рынка. Автомобиль получит «зимний пакет» с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла вместе с зеркалами заднего вида и форсунками омывателя. Также появятся оригинальные кресла, обновленный руль с дополнительными кнопками и русифицированная мультимедиа.

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее сообщалось, что в России у дилеров появился новый кроссовер Jetour.