Сколько обходится обслуживание авто зимой

В среднем автомобилисты России потратили 31 200 рублей на сервисное обслуживание своего транспорта. Самой популярной услугой стала замена масла. С этой целью в сервис обращались 42% опрошенных.

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Также выяснилось, что почти пятая часть респондентов (19%) систематически посещают автосервис — раз в три месяца, 22% — раз в полгода, а 15% — один-два раза в год. Но 6% опрошенных автовладельцев признались, что обращаются в сервис за какой-либо помощью реже раза в год. Средний же показатель проверки состояния автомобилей составил около шести раз в год.

Основным критерием при выборе автосервиса для большинства опрошенных (55%) стала стоимость услуг. Выяснилось, что в поиске такого центра россиянам помогает наружная реклама и на сайтах с объявлениями. В каждом из вариантов признались по 23% респондентов.

Кроме замены масла среди автолюбителей был большой спрос на шиномонтаж (39%) и диагностику автомобиля (29%). Что же касается трат, то большая часть опрошенных (34%) этой зимой оставили в автосервисе до 10 тысяч рублей, почти каждый третий (29%) — от 10 до 30 тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч — 12%.

У 5% респондентов расходы по обслуживанию автомобиля этой зимой составили от 50 до 70 тысяч рублей. Таким образом, средняя сумма затрат — 31 261 рубля.