В России зафиксировано снижение автомобильных продаж

За период с 24 февраля по 2 марта 2025 года в России было реализовано 20 тысяч новых легковых машин, что на 8% больше, чем неделей ранее, но на 41% меньше относительно последней недели февраля 2024 года.

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Лидирующее положение по-прежнему у продукции отечественного АвтоВАЗа. На долю Lada пришлось 32,8% от общего объёма проданных машин. Далее идут представители китайского автопрома: Haval (доля 12,1%), Chery (11%), Geely (6,3%) и Changan (4,8%).

На шестом месте оказался белорусский Belgee, чья доля составила 2,8%. Замыкают топ-10 китайские OMODA (2,7%), Jetour (2,3%), JAECOO (2,2%) и Tank (2%).

В модельном рейтинге безоговорочное лидерство у российской Lada Granta. Среди иномарок лучшим на девятой неделе 2025 года стал кроссовер Haval Jolion.

Ранее стадо известно, что в первый месяц года было приобретено 150 подержанных машин сегмента Luxury, что на 34% больше, чем год назад, когда было продано 112 единиц. Bentley не собирается уступать своё лидерское положение, и в январе доля этого бренда составила 44% от общего объёма продаж люксовых автомобилей на вторичном рынке.

Россияне приобрели 66 машин с пробегом этой марки. Если среди новых автомобилей лидирует Rolls-Royce Cullinan с результатом 11 проданных единиц, то на вторичном рынке по итогам января рейтинг возглавляет Bentley Continental GT (24 единицы).