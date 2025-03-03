В РФ прошла премьера скорой помощи на базе китайского пикапа

Нижегородская компания «Промтех» представила фургон и машину скорой помощи на базе китайского пикапа Huanghai N2, который был переименован в «Промтех Капитан». На базе этой модели планируется создание различных спецавтомобилей.

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На Дмитровском автополигоне были представлены две новые модели: грузопассажирский фургон «Куб» и машина скорой помощи «Прима». Несмотря на разные названия, их конструкция схожа. За однорядной кабиной установлен металлический каркас, который жестко соединен с кабиной и рамой. Благодаря такой конструкции заднюю стенку можно убрать, создавая единое пространство салона. Панели из стеклопластика оснащены шумоизоляцией. Основное отличие между моделями заключается в том, что «Куб» более изящный и аэродинамичный, а «Прима» предлагает больший внутренний объем.

Модель «Капитан Прима» идеально подходит для использования в качестве скорой помощи или других спецмашин, где требуется много места и возможность стоять в полный рост. «Капитан Куб» будет выпускаться в двух вариантах: 9-кубовый фургон с грузоподъемностью 1300 кг или пассажирский микроавтобус, рассчитанный на перевозку до 11 человек. По документам полная масса всех машин не превышает 3500 кг, однако, по заявлениям производителя, шасси способно выдерживать нагрузку до 4200 кг.

Технические характеристики у всех модификаций одинаковые: дизельный двигатель объемом 2.5 литра, шестиступенчатая механическая коробка передач и полный привод part-time с понижающей передачей. Двигатель является лицензионной версией Isuzu. Мощность двигателя вызывает вопросы: изначально заявлялось 129 л.с., но позже этот показатель был увеличен до 143 л.с.