В РФ выставили на продажу Toyota Camry 2022 года без пробега

В продаже в Самарской области появился седан Toyota Camry 2022 года, удалось выяснить "Российской газете". Уникальность экспоната заключается в том, что он поставлен не по параллельному импорту и не из Китая.

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Как отмечает продавец, "Камри" была куплена у официального дилера в 2022 году и не эксплуатировалась: пробег на одометре седана составляет всего 750 км. В дополнение к базовому опциональному оснащению комплектации "Комфорт Плюс" седан имеет установленные противоугонную систему и сигнализацию.

Toyota Camry (XV70) оснащена мотором 2.5 литра мощностью 200 л.с. и автоматом. Судя по начальным цифрам VIN, автомобиль выпущен на бывшем заводе Toyota в России.

Продавец рассчитывает получить за свой автомобиль 4 350 000 рублей. Camry в последнем кузове с гибридной трансмиссией с вариатором в России дилеры продают за сопоставимую цену. Правда, автомобиль будет выпущен в Китае и, скорее всего, с небольшим пробегом.

Ранее "РГ" рассказывала о "капсуле времени" Toyota Camry 2013 года с пробегом 16,7 тысячи км и баснословным ценником.