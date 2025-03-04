Названы причины стука в передней подвеске авто

Эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман заявил, что чаще всего причиной стука в передней оси автомобиля являются изношенные стойки и втулки стабилизатора, а также пришедшие в негодность шаровые опоры.

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Гоман в разговоре с "Газетой.Ru" подчеркнул, что самый громкий звук могут издавать неисправные стойки стабилизатора. Шум, раздающийся из подвески, может заставить водителя думать о том, что одно из колес автомобиля не прикручено. Поломка этого узла может влиять на ухудшение управляемости машины, заявил он.

Второй причиной посторонних стуков, по словам эксперта, является износ втулок стабилизатора. Характерные звуки неисправности особенно слышны при переезде "лежачих полицейских". Кроме того, добавляется виляние на дороге.

Не редки и случае посторонних шумов от шаровых опор, находящихся в рычагах передней подвески, которые проявляются в виде постукивания при движении. Если вовремя не устранить поломку, у автомобиля может отвалиться колесо, предупредил специалист.

Неисправность рулевой рейки легко определить по глухому звуку, проявляющемуся при поворотах. Ее выход из строя чреват потерей управляемости на ходу.

Еще одной деталью, которая порождает посторонние стуки, по словам Гомана, является амортизатор подвески. Изношенная запчасть вызывает раскачивание автомобиля при движении и прохождении поворотов.

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