На автомобили JAC начали действовать скидки

В этом году JAC предложит россиянам сразу несколько новинок: пикап, кроссовер, минивэн и внедорожник. А пока локальный офис компании продаёт то, что есть. Новая ценовая политика должна поднять популярность, так как, по итогам прошлого года, бренд продал на нашем рынке скромные 13 050 машин.

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Размеры скидок таковы:

JS3 — 250 000 ₽, новая цена — от 1 739 000 ₽;

JS6 — 300 000 ₽, новая цена — от 2 099 000 ₽;

J7 — 200 000 ₽, новая цена — от 1 950 000 ₽;

T8 — 400 000 ₽, новая цена — от 2 659 000 ₽;

T8 Pro — 350 000 ₽, новая цена — от 2 929 000 ₽;

T9 — 100 000 ₽, новая цена — от 3 499 000 ₽.

Между тем, в России заметно подешевели автомобили сразу двенадцати марок: аналитики подвели итоги февраля.