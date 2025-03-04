На автомобили JAC начали действовать скидки: их размер достигает 400 000
В этом году JAC предложит россиянам сразу несколько новинок: пикап, кроссовер, минивэн и внедорожник. А пока локальный офис компании продаёт то, что есть. Новая ценовая политика должна поднять популярность, так как, по итогам прошлого года, бренд продал на нашем рынке скромные 13 050 машин.
Размеры скидок таковы:
JS3 — 250 000 ₽, новая цена — от 1 739 000 ₽;
JS6 — 300 000 ₽, новая цена — от 2 099 000 ₽;
J7 — 200 000 ₽, новая цена — от 1 950 000 ₽;
T8 — 400 000 ₽, новая цена — от 2 659 000 ₽;
T8 Pro — 350 000 ₽, новая цена — от 2 929 000 ₽;
T9 — 100 000 ₽, новая цена — от 3 499 000 ₽.
Между тем, в России заметно подешевели автомобили сразу двенадцати марок: аналитики подвели итоги февраля.