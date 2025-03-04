Li Auto ответили на критику о низкой антикоррозионной стойкости

Китайская компания Li Auto, автомобили которой пользуются большим спросом в РФ, обратила внимание на рейтинг надежности, опубликованный одним из российских центров антикоррозийной обработки.

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Как сообщает портал "Китайские автомобили", сразу два представителя штаб-квартиры Lixiang прокомментировали рейтинг, составленный российским сервисом. Так, в своем блоге в соцсети руководитель отдела материаловедения компании Дуань Цзичао отметил, что автопроизводитель дает 12-летнюю гарантию на сквозную коррозию кузова или отказ узлов автомобиля из-за коррозии.

В компании добавили, что Lixiang еще ни разу не получал жалобы на коррозию от владельцев двухлетних машин. Ранее российский сервис заявил, что гарантия от сквозной коррозии у Lixiang составляет три года, а срок "жизни" металла они оценили только в два года.

Не остался в стороне и директор по продукту бренда Тан Цзин. Он усомнился в беспрестанности сервиса, заявив, что компании не выгодно давать позитивные данные, иначе они останутся без клиентов. Кроме того, он рассказал, что после публикации были проверены автомобили, которые официально поставляются в Казахстан, и проблем у них не было выявлено.

Ранее "РГ" сообщила, что бренд Lixiang возглавил рейтинг самых безаварийных марок авто в РФ.