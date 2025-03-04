Quto: что всегда должно быть в каждой машине
Автопроизводители бережно дополняют этот набор баллонным ключом, домкратом, буксировочной проушиной, если она не установлена стационарно, и отверткой-пассатижами-специнструментом по желанию. Однако, практика показывает, что «штатного» набора редко хватает даже в городе, а уж стоит выехать за его пределы, как потребности резко возрастают. Чего добавить в багажник, чтобы потом не идти пешком до ближайшего магазина? Разберём подробно на Quto.ru
Машина, вот чтоб безапелляционно и по полной программе, редко ломается сразу: долго подаёт сигналы, томно намекает, лампочки на приборной панели зажигает, звенит и гудит, всячески привлекая внимание владельца к проблеме. Выезжая дальше хлебной палатки, логично было бы, конечно, такие неисправности устранить. В дороге же частенько случаются неприятные, но мелкие неприятности, которые и устранить-то — дело нескольких минут, если под рукой есть нужный инвентарь.
Главное, чтобы он, инвентарь, оказался под рукой. А для этого пророчицей быть не надо, достаточно лишь почерпнуть чужого опыта и возить с собой обязательный набор. Ведь однажды он точно пригодится: не себе, так менее прозорливому собрату по дороге. Что же из действительно нужного положить в багажник/бардачок/подлокотник?
Насос
Удивительно, но факт: многие отечественные водители почему-то не возят с собой такой простейший инструмент, как насос. Вот спустило колесо, даже не проколото или пробито, а просто чуть сдуло от перепада погоды — куда бежать, кому звонить?
За три тысячи рублей, дешевле бака бензина, на любом маркетплейсе можно приобрести вполне достаточный для штатной шины, компактный и удобный прибор, способный запитаться хоть от прикуривателя, хотя прямо от аккумулятора. Накинул проводки, накачал и дальше поехал: в комфорте и безопасности. И шину сберёг, и нервные клетки. Такая простая истина, казалось бы, а многим — в диковинку.
Трос
Сильный снегопад в городе способен сделать непроездными целые микрорайоны. Азартно буксующие «в горку» водители легковушек с надеждой смотрят на горделивого обладателя внедорожника: помоги! Нет проблем, дружище, цепляй трос, проушина справа. А у меня нет. Нет троса. Копеечный в прямом и переносном смысле лоскут прошитой ткани, способный выручить в сложной ситуации, оказался не по карману владельцу новенького Iphone и современного кроссовера. Оксюморон какой-то! Трос занимает 10 квадратных сантиметров багажника, ничего на общем фоне не весит и, честно говоря, порядочно пачкается, а иногда и рвётся в момент спасения утопающего. Или с этими последствиями тоже должен возиться спасающий?
Отдельного котла по известному адресу достойны те, кто съезжает на бездорожье без троса: вы ведь не считаете, что эту грязную мерзость обладатель полноприводной машины и завидного, как оказалось, опыта в поездках по Необъятной обязан после сначала положить в багажник, а потом бережно отмыть и высушить, чтобы он не сгнил и помог ещё одному? Не считаете ведь, правда? А почему же тогда сунулись, «не зная броду», но «соломку» подложить не решились? Самое смешное в этой истории, что люди после обижаются: ведь владелец внедорожника должен по умолчанию, во-первых, всех вытаскивать, а во-вторых, иметь при себе трос достойного качества. И шаклы, они же такелажные петли, должного размера, чтобы прицепить застрявший автомобиль перед эвакуацией. Ну и сапоги резиновые, естественно, чтобы выйти и все приготовления самому сделать. Не пачкать же владельцу легковушки руки!
Проникающая смазка
Три случая подряд, когда «весёлый центнер», вооружённый полуметровым воротком, не смог открутить колесо обратившемуся за помощью, навели на мысль о необходимости этого средства: да, «синий флакон» и его аналоги должны быть с собой у каждого. Есть запаска, есть домкрат и баллонный ключ, а отвернуть колёсный болт не выходит. И, хоть ты прыгай на нём всей тушей, всё равно не идёт!
Видел загнутые «баллонники», видел сломанные «шпильки», видел, как здоровые мужики опускают руки в борьбе с простой гайкой. А ведь можно было пролить «вэдэшкой», да отвернуть буквально «от руки». Увы, колесо нагревается до впечатляющих температур, и так же быстро охлаждается встречной лужей. Естественно, крепёж прикипает до состояния единого целого со ступицей. Так что без спецсредства не обойтись: покупая, не стесняйтесь в объёмах тары — лишним точно не будет.
Фонарь
На телефоне же есть, скажете. Есть, у всех есть, даже на кнопочном. Однако, по закону подлости, этой безлунной ночью, когда под капотом нужно будет «найти массу» или заменить сгоревший предохранитель, локализовать проблему или просто долить масла/охлаждайки, «звонилка» будет разряженной. Ну так же всегда бывает! А ещё телефон имеет свойство проваливаться, оказавшись в луже старого масла на защите картера, падать и разбиваться, скользить в руке и множество других «полезных» свойств. Толи дело — обычный, купленный за несколько сотен рублей фонарик на пальчиковых батарейках! Вот этот уж никуда не денется, а коли делся — так и Бог бы с ним!
Кстати, покупая фонарь себе в бардачок, наделите свой двумя тремя важными функциями: во-первых, отдельным источником питания, ибо надеяться на аккумулятор не стоит, во-вторых, резиновой ручкой, за которую куда приятнее держаться на морозе, а в-третьих, магнитом на конце. Очень уж удобно таким нехитрым образом его цеплять в нужное место, освобождая обе руки! Вариант со ртом — не предлагать, а вот налобный иногда тоже очень уместен.
Мультитул
Редко сегодня встретишь водителя, у которого в багажнике лежит набор инструментов. Не за чем, ведь чинить-то толком никто не умеет. Да и давайте будем честны: современный автомобиль довольно сложно отремонтировать в поле — это не советская и ранняя российская техника, что могла быть отремонтирована «в походных условиях». Сейчас капот откроешь — а там огромный лист пластмассы, из которого патрубок для залива омывающей жидкости торчит. Верное инженерное решение: нечего водителю туда лазить, то для профессиональных механиков отделение.
Однако, разные мелочи, что случаются в дороге, и не требуют целого арсенала инструмента: справится и простой мультитул, складные пассатижи с узкими зажимами, ножиком и отвёрткой. Стоит такой — три сотни в базарный день, каждому по карману. И каждому же пригодятся, когда нужно будет вытащить сгоревший предохранитель, достать провалившийся винт, дотянуться до колодки проводов, обрезать изоленту и многого-многого другого. Не стоит доставлять себе лишнего беспокойства в будущем, гораздо проще приобрести и бросить нечто подобное в багажник. Однажды — точно пригодится.
Набор для ремонта шин
Про изоленту вспомнили, давайте уж и про ремнабор для шин подумаем. Те самые «жгутики», которые так часто показывают в коротких видеороликах. Принцип работы прост: локализовав пробой, нужно вытащить гвоздь/саморез, обработать дыру напильником, что идёт в наборе, далее нанести клей и специальным инструментом интегрировать в повреждение резиновый жгут. Он полностью перекроет прореху при накачивании колеса. И снимать не надо, и пачкаться, и багажник разбирать в поисках «запаски». Кстати, проверили бы вы заодно и запаску: её наличие не означает исправность и готовность к приключениям!
Конечно, зимой в багажнике не лишним будет тёплый плед и старая куртка, позволяющая без последствий поменять тоже колесо. Конечно, лето стоит возить с собой бутылку воды, а круглый год — запас омывающей жидкости, которая никогда вовремя не заканчивается. Всё правильно: запас карман не тянет. Ключевой момент, с которого начинается любая успешная поездка, это верное осознание: надеяться, как и ругаться после, можно только на себя. Приняв эту истину, можно здорово упростить собственную жизнь. И не только за рулём.