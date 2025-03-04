Что всегда должно быть в каждой машине

Автопроизводители бережно дополняют этот набор баллонным ключом, домкратом, буксировочной проушиной, если она не установлена стационарно, и отверткой-пассатижами-специнструментом по желанию. Однако, практика показывает, что «штатного» набора редко хватает даже в городе, а уж стоит выехать за его пределы, как потребности резко возрастают. Чего добавить в багажник, чтобы потом не идти пешком до ближайшего магазина? Разберём подробно на Quto.ru

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Машина, вот чтоб безапелляционно и по полной программе, редко ломается сразу: долго подаёт сигналы, томно намекает, лампочки на приборной панели зажигает, звенит и гудит, всячески привлекая внимание владельца к проблеме. Выезжая дальше хлебной палатки, логично было бы, конечно, такие неисправности устранить. В дороге же частенько случаются неприятные, но мелкие неприятности, которые и устранить-то — дело нескольких минут, если под рукой есть нужный инвентарь.

Главное, чтобы он, инвентарь, оказался под рукой. А для этого пророчицей быть не надо, достаточно лишь почерпнуть чужого опыта и возить с собой обязательный набор. Ведь однажды он точно пригодится: не себе, так менее прозорливому собрату по дороге. Что же из действительно нужного положить в багажник/бардачок/подлокотник?

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Насос

Удивительно, но факт: многие отечественные водители почему-то не возят с собой такой простейший инструмент, как насос. Вот спустило колесо, даже не проколото или пробито, а просто чуть сдуло от перепада погоды — куда бежать, кому звонить?

За три тысячи рублей, дешевле бака бензина, на любом маркетплейсе можно приобрести вполне достаточный для штатной шины, компактный и удобный прибор, способный запитаться хоть от прикуривателя, хотя прямо от аккумулятора. Накинул проводки, накачал и дальше поехал: в комфорте и безопасности. И шину сберёг, и нервные клетки. Такая простая истина, казалось бы, а многим — в диковинку.

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Трос

Сильный снегопад в городе способен сделать непроездными целые микрорайоны. Азартно буксующие «в горку» водители легковушек с надеждой смотрят на горделивого обладателя внедорожника: помоги! Нет проблем, дружище, цепляй трос, проушина справа. А у меня нет. Нет троса. Копеечный в прямом и переносном смысле лоскут прошитой ткани, способный выручить в сложной ситуации, оказался не по карману владельцу новенького Iphone и современного кроссовера. Оксюморон какой-то! Трос занимает 10 квадратных сантиметров багажника, ничего на общем фоне не весит и, честно говоря, порядочно пачкается, а иногда и рвётся в момент спасения утопающего. Или с этими последствиями тоже должен возиться спасающий?

Отдельного котла по известному адресу достойны те, кто съезжает на бездорожье без троса: вы ведь не считаете, что эту грязную мерзость обладатель полноприводной машины и завидного, как оказалось, опыта в поездках по Необъятной обязан после сначала положить в багажник, а потом бережно отмыть и высушить, чтобы он не сгнил и помог ещё одному? Не считаете ведь, правда? А почему же тогда сунулись, «не зная броду», но «соломку» подложить не решились? Самое смешное в этой истории, что люди после обижаются: ведь владелец внедорожника должен по умолчанию, во-первых, всех вытаскивать, а во-вторых, иметь при себе трос достойного качества. И шаклы, они же такелажные петли, должного размера, чтобы прицепить застрявший автомобиль перед эвакуацией. Ну и сапоги резиновые, естественно, чтобы выйти и все приготовления самому сделать. Не пачкать же владельцу легковушки руки!

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Проникающая смазка

Три случая подряд, когда «весёлый центнер», вооружённый полуметровым воротком, не смог открутить колесо обратившемуся за помощью, навели на мысль о необходимости этого средства: да, «синий флакон» и его аналоги должны быть с собой у каждого. Есть запаска, есть домкрат и баллонный ключ, а отвернуть колёсный болт не выходит. И, хоть ты прыгай на нём всей тушей, всё равно не идёт!

Видел загнутые «баллонники», видел сломанные «шпильки», видел, как здоровые мужики опускают руки в борьбе с простой гайкой. А ведь можно было пролить «вэдэшкой», да отвернуть буквально «от руки». Увы, колесо нагревается до впечатляющих температур, и так же быстро охлаждается встречной лужей. Естественно, крепёж прикипает до состояния единого целого со ступицей. Так что без спецсредства не обойтись: покупая, не стесняйтесь в объёмах тары — лишним точно не будет.

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Фонарь

На телефоне же есть, скажете. Есть, у всех есть, даже на кнопочном. Однако, по закону подлости, этой безлунной ночью, когда под капотом нужно будет «найти массу» или заменить сгоревший предохранитель, локализовать проблему или просто долить масла/охлаждайки, «звонилка» будет разряженной. Ну так же всегда бывает! А ещё телефон имеет свойство проваливаться, оказавшись в луже старого масла на защите картера, падать и разбиваться, скользить в руке и множество других «полезных» свойств. Толи дело — обычный, купленный за несколько сотен рублей фонарик на пальчиковых батарейках! Вот этот уж никуда не денется, а коли делся — так и Бог бы с ним!

Кстати, покупая фонарь себе в бардачок, наделите свой двумя тремя важными функциями: во-первых, отдельным источником питания, ибо надеяться на аккумулятор не стоит, во-вторых, резиновой ручкой, за которую куда приятнее держаться на морозе, а в-третьих, магнитом на конце. Очень уж удобно таким нехитрым образом его цеплять в нужное место, освобождая обе руки! Вариант со ртом — не предлагать, а вот налобный иногда тоже очень уместен.

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Мультитул

Редко сегодня встретишь водителя, у которого в багажнике лежит набор инструментов. Не за чем, ведь чинить-то толком никто не умеет. Да и давайте будем честны: современный автомобиль довольно сложно отремонтировать в поле — это не советская и ранняя российская техника, что могла быть отремонтирована «в походных условиях». Сейчас капот откроешь — а там огромный лист пластмассы, из которого патрубок для залива омывающей жидкости торчит. Верное инженерное решение: нечего водителю туда лазить, то для профессиональных механиков отделение.

Однако, разные мелочи, что случаются в дороге, и не требуют целого арсенала инструмента: справится и простой мультитул, складные пассатижи с узкими зажимами, ножиком и отвёрткой. Стоит такой — три сотни в базарный день, каждому по карману. И каждому же пригодятся, когда нужно будет вытащить сгоревший предохранитель, достать провалившийся винт, дотянуться до колодки проводов, обрезать изоленту и многого-многого другого. Не стоит доставлять себе лишнего беспокойства в будущем, гораздо проще приобрести и бросить нечто подобное в багажник. Однажды — точно пригодится.

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Набор для ремонта шин

Про изоленту вспомнили, давайте уж и про ремнабор для шин подумаем. Те самые «жгутики», которые так часто показывают в коротких видеороликах. Принцип работы прост: локализовав пробой, нужно вытащить гвоздь/саморез, обработать дыру напильником, что идёт в наборе, далее нанести клей и специальным инструментом интегрировать в повреждение резиновый жгут. Он полностью перекроет прореху при накачивании колеса. И снимать не надо, и пачкаться, и багажник разбирать в поисках «запаски». Кстати, проверили бы вы заодно и запаску: её наличие не означает исправность и готовность к приключениям!

Конечно, зимой в багажнике не лишним будет тёплый плед и старая куртка, позволяющая без последствий поменять тоже колесо. Конечно, лето стоит возить с собой бутылку воды, а круглый год — запас омывающей жидкости, которая никогда вовремя не заканчивается. Всё правильно: запас карман не тянет. Ключевой момент, с которого начинается любая успешная поездка, это верное осознание: надеяться, как и ругаться после, можно только на себя. Приняв эту истину, можно здорово упростить собственную жизнь. И не только за рулём.