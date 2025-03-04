У немецких автоконцернов нет перспектив на рынке России

Кнайсль: возвращение на российский рынок не решит проблемы автопрома Германии. Она отметила, что немецкие автомобили — нишевый продукт, который интересен небольшой группе покупателей, для которых важна статусность. Кроме того, заводы немецких производителей сейчас заняты китайскими компаниями.

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«Немецкий автопром по разным причинам не имеет перспектив. Он разрушил свои позиции на российском рынке, теперь разрушает на китайском. Массовый спрос перейдет к другим автоконцернам. Поэтому я не думаю, что возвращение некоторых компаний на российский рынок решит их проблемы», — заявила Кнайсль.

По её мнению, Россия смогла адаптироваться к санкциям.

«Конечно, в некоторых областях не хватает технологий — это факт. Но все же я бы не спешила открывать рынок и пускать всех назад», — прокомментировала она ситуацию внутри страны.

В настоящий момент, по мнению экс-главы австрийского МИД, Германия с разрушенной промышленностью практически не имеет перспектив.

«Автомобильная промышленность, которая была важнейшим экономическим оплотом, больше не функционирует. Германия буквально зажата между санкциями против России, которые она сама инициировала, и тарифами и пошлинами из США», — объясняет она.

Карин Кнайсль считает, что Европа находится лишь в начале крупных потрясений.