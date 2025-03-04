У немецких автоконцернов нет перспектив на рынке России
Кнайсль: возвращение на российский рынок не решит проблемы автопрома Германии. Она отметила, что немецкие автомобили — нишевый продукт, который интересен небольшой группе покупателей, для которых важна статусность. Кроме того, заводы немецких производителей сейчас заняты китайскими компаниями.
«Немецкий автопром по разным причинам не имеет перспектив. Он разрушил свои позиции на российском рынке, теперь разрушает на китайском. Массовый спрос перейдет к другим автоконцернам. Поэтому я не думаю, что возвращение некоторых компаний на российский рынок решит их проблемы», — заявила Кнайсль.
По её мнению, Россия смогла адаптироваться к санкциям.
«Конечно, в некоторых областях не хватает технологий — это факт. Но все же я бы не спешила открывать рынок и пускать всех назад», — прокомментировала она ситуацию внутри страны.
В настоящий момент, по мнению экс-главы австрийского МИД, Германия с разрушенной промышленностью практически не имеет перспектив.
«Автомобильная промышленность, которая была важнейшим экономическим оплотом, больше не функционирует. Германия буквально зажата между санкциями против России, которые она сама инициировала, и тарифами и пошлинами из США», — объясняет она.
Карин Кнайсль считает, что Европа находится лишь в начале крупных потрясений.
«Всё больше компаний банкротятся, исчезает всё больше работодателей, а значит, и налогоплательщиков. К этому добавляется проблема энергоснабжения», — подытожила эксперт.