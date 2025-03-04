Почему российский автопарк легковушек стремительно стареет

110KM назвал причины, почему средний возраст автомобилей вырос до 15,5 лет. Первое и главное — новые машины стоят дорого, а уровень доходов остаётся низким, что подчёркивается недостаточной доступность кредитов. При этом Россия отличается развитостью вторичного рынка, а её автопром, что составляет значительную часть автопарка, дёшевы, просты и ремонтопригодны.

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Как отмечает издание 110KM.RU, плохие дороги, суровый климат и недостаток сервиса снижают желание соотечественников покупать новые машины. При этом многие владельцы стараются максимально продлить срок службы техники, так как это почти «национальная традиция».

Кроме того, более старые модели отличаются более простотой конструкции, обилием запчастей и сравнительной дешевизной эксплуатации. Особый плюс — наличие достаточного числа специалистов, способных такие автомобили починить (даже — в удалённых районах).

Между тем, стало известно, как подорожали подержанные иномарки за последний год. Аналитики, проанализировав данные, выяснили, что машины ушедших из России марок значительно отдалились от потенциальных покупателей.