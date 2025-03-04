Geely изменил цены и размер скидок на все свои автомобили

Российский офис Geely изменил цены и размер скидок на свои автомобили. С наступлением первого весеннего месяца китайская марка навесила на модели новые ценники, а также откорректировала размеры дисконта, который дилеры могут предоставлять клиентам. Изменения затронули все без исключения модели: от бюджетного седана Emgrand до флагманского кроссовера Monjaro.

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Geely Emgrand: было — 2 183 990 ₽, стало — 2 179 990 ₽, скидка вместо 125 000 ₽ теперь составляет 40 000 ₽.

Geely Preface: было — 3 359 190 ₽, стало — 3 357 190 ₽, плюс появилась скидка 50 000 ₽.

Geely Coolray: было — 2 799 190 ₽, стало — 2 794 990 ₽, скидка вместо 125 000 теперь составляет 120 000 ₽.

Geely Cityray: было — 2 854 190 ₽, стало — 2 849 990 ₽, плюс появилась скидка 50 000 ₽.

Geely Atlas: было — 3 517 190 ₽, стало — 3 512 990 ₽, плюс появилась скидка 150 000 ₽.

Geely Monjaro: было — 4 552 190 ₽, стало — 4 549 990 ₽, скидка вместо 190 000 ₽ стала 260 000 ₽.

Geely Okavango: было — 3 697 190 ₽, стало — 3 692 990 ₽, плюс появилась скидка 50 000 ₽.

Между тем, в России заметно подешевели автомобили сразу двенадцати марок: четыре бренда напрямую снизили цены, а ещё восемь — ввели или увеличили скидки.