В РФ продают Land Cruiser 1995 года за 20 млн рублей

В Рязанской области продаётся легендарная "восьмидесятка". Это не просто автомобиль, а настоящая машина времени, потому что моментально отправит в 1995 год, так как всё в этом автомобиле оригинальное.

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Владелец уверяет, что у автомобиля "музейное" состояние и никакого "колхоза" нет. Пробег 30-летнего внедорожника составляет 1300 км.

Автомобиль оснащён дизельным двигателем исполинского по современным меркам объёмом 4.2 литра мощностью 170 л.с. В паре с ним работает механическая коробка передач.

Цена Toyota Land Cruiser 80 1995 года - 20 млн рублей. Выглядит не так шокирующе, как ценник на Lada Niva 1980 года из Тольятти.