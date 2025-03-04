Тест-драйв первого минивэна Hongqi HQ9

HQ9 – первый минивэн в истории Hongqi, хотя в 1980-х марка выпускала микроавтобус CA630. «Девятка», конечно, совсем другое дело – это помпезный бизнес-шаттл, который, правда, достался нам на тест в базовой версии. Впрочем, с учетом премиальных амбиций марки это не должно снизить градус впечатлений. Но получится ли впечатлить на деле?

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Hongqi HQ9 крупнее одноклассников – если сравнивать его с GAC M8, то Хончи на 10 миллиметров длиннее, на 112 шире и на 112 же выше GAC. Колёсная база длиннее на 130 мм. Шире и выше китайской «девятки» из минивэнов, пожалуй, только отечественный Aurus Arsenal, да и то не особо.

Хром и кнопки

Внешне HQ9 похож на другие модели Hongqi – у него гигантская хромированная решётка с красной полосой посередине и Г-образные ходовые огни с отдельными блоками головного света в бампере. Корма украшена фонарями сложной формы, но толстая задняя стойка в хромированную полоску, как на BYD U8, выглядит чересчур тяжеловесно, а массивный спойлер на багажной двери – неуместно. Ну и 18-дюймовые колёса для таких габаритов маловаты.

Интерьер не похож на то, что мы привыкли видеть у других «китайцев» – никакого дисплея перед пассажиром, двухэтажного центрального тоннеля, огромных мониторов и прочих новомодных девайсов. Компоновка передней панели напоминает европейские и японские минивэны: всё строго и минималистично. Между передними креслами – большой бокс с разными отсеками для мелочей, со шторками и без.

А ещё для современной модели из Поднебесной в HQ9 необычайно много аналоговых кнопок – больших и удобных. Это хорошо, потому что для настроек климата не нужно ждать, пока загрузится мультимедийная система на широкоформатном 16,2-дюймовом тачскрине – экран не отличается быстродействием.

Вдобавок мультимедийная система русифицирована не полностью – кое-где встречаются надписи и на английском, и на китайском языках. Интерфейс системы максимально строг и лаконичен – никаких игривых анимаций и разноцветных менюшек. Собственно, и функций там минимум – по крайней мере, в базовой комплектации Comfort. Нет даже Apple CarPlay.

Кожа и дерево

Зато отделку в салоне можно похвалить – даже в нашей, самой простой, версии. Кожа прочная и упругая, аккуратно сшита, а дерево приятно глазу и покрыто толстым слоем глянцевого лака. Есть в этом что-то умилительно старомодное. Пластик тоже довольно качественный – мягкий, с тиснением под кожу.

Передние кресла хороши по жёсткости набивки, но лишены боковой поддержки, а подушка традиционно короткая, и регулировок тоже минимум. Подогрев и вентиляция имеются, но массажа нет. Руль удобен на ощупь, хотя сенсорные кнопки бликуют и требуют точного нажатия: придавишь панель пальцем чуть сбоку от пиктограммы – и результата не будет. Диапазоны регулировки по вылету и высоте весьма велики.

Приборная панель – экран диагональю 10,5 дюйма, у которого, увы, только один вариант дизайна. Считывать информацию непросто – как водится у китайцев, показания скорости и оборотов мотора загнаны в углы, а С-образные шкалы сложны для восприятия. Ну и для столь консервативного интерьера куда больше подошли бы классические круглые шкалы.

Кресла и диван

После открытия электроприводами широченных сдвижных задних дверей впечатление меняется. Тут сразу понятно, кто в этом автомобиле главный – конечно, это пассажиры второго ряда, которым предложены два массивных кресла с оттоманками.

В более дорогих версиях они оборудованы массажем и электрорегулировками в 16 положениях с помощью сенсорной панели на подлокотнике, но наша комплектация Comfort позволяет только наклонять спинку и поднимать оттоманку кнопками. Перемещать сиденья вдоль салона приходится, как ни странно, вручную, хотя диван третьего ряда предлагает полноценные регулировки с помощью сервоприводов.

Вообще, главная фишка салона HQ9 – широчайшие диапазоны продольной регулировки второго и третьего рядов. В зависимости от ситуации их можно придвинуть к спинкам передних кресел, а можно прижать к багажной двери. Серьёзно, на третьем ряду можно сидеть, упираясь затылком в стекло, а можно увеличить объём багажника, сдвинув сиденья к середине салона. Вариантов – масса, нельзя разве что развернуть кресла в обратную сторону.

Можно расположить сиденья так, чтобы и ноги на втором ряду вытянуть, и относительно комфортно сесть на третьем. Конечно, трёхместный диванчик не чета двум массивным «тронам» второго ряда – он гораздо более плоский и компактный, зато благодаря ширине кузова чуть больше двух метров там реально можно сидеть втроём.

Третий ряд можно и двигать, и складывать в пропорции 60:40 – всё это делается кнопками на правой стенке багажного отсека. Электроприводы, правда, ну очень неспешные – кресла двигаются, словно в слоу-мо. При складывании подушка поднимается вертикально, чтобы сиденье можно было придвинуть вплотную к креслам второго ряда.

В общем-то, все развлечения пассажирам нужно приносить с собой: никаких экранов здесь нет, можно лишь настраивать климат на потолочной консоли (сзади отдельная зона), любоваться собой в откидных зеркалах, откидывать столики на спинках передних сидений и сдвигать нажатием кнопки шторку панорамной крыши (стекло не открывается). А вот шторок на задних дверях в базовой версии нет – они появляются в более дорогих комплектациях.

Техника и комфорт

В глубине моторного отсека HQ9 спрятан турбированный бензиновый двигатель CA4GC20TD-35 объёмом 2,0 литра и мощностью 245 л.с. – его также можно встретить в таких моделях Hongqi, как HS3 и HS7. У мотора алюминиевый блок, два балансирных вала и привод ГРМ цепью с мелкими звеньями – для снижения вибраций, подчёркивают китайцы. Однако работает он довольно громко – моторному щиту явно не помешала бы шумоизоляция.

Двигатель работает в связке с 48-вольтовой гибридной системой и 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Его марка не раскрывается – китайцы лишь многозначительно отмечают, что коробка сделана «ведущим производителем автоматических трансмиссий и вариаторов». Привод только передний, амортизаторы – адаптивные, с интеллектуальной регулировкой демпфирования.

Плавность хода у HQ9 и впрямь хороша – крупный и тяжёлый минивэн едет солидно. Мелких неровностей подвеска не замечает вовсе – тут и пригодились эти комично маленькие колёса с относительно высоким профилем шин в 55%. На изъянах покрупнее кузов лишь покачивается, но без дрожи и вторичных колебаний. Запас энергоёмкости настолько высок, что со временем начинаешь пробовать штурмовать лежачих полицейских полным ходом, но подвеску всё равно не пробивает.

В более-менее продолжительных поездках быстро начинаешь ёрзать, потому что устаёт спина – поясничного подпора не хватает. Обзорность назад сильно страдает из-за крошечных зеркал – у которых при этом почему-то очень массивные корпусы. А взгляд вперёд загораживают толстые стойки ветрового стекла. Стёкла передних и задних дверей – двойные, и свист ветра на ходу действительно не слышен, в отличие от шороха в колёсных арках.

Безоговорочно хороша музыка – 12-канальная 700-ваттная система Dynaudio с усилителем и сабвуфером играет мощно и выразительно. Управляется HQ9 без сюрпризов – минивэн ощутимо кренится в поворотах, но рулится относительно живо, хоть и обратной связи на руле почти никакой. Шипованные шины на чистом асфальте при околонулевой температуре держат слабо – в быстрых поворотах минивэн сползает с траектории передними колёсами, но при сбросе газа и коррекции рулём быстро возвращается обратно.

Аудитория и цены

Hongqi HQ9 интересен прежде всего здоровым консерватизмом – он понравится тем, кто не любит тачскрины, сенсоры и прочие современные (но не всегда удобные) тренды. Вероятно, больше всего – тем, кого всё это в новых моделях даже раздражает.

Минивэн предлагается в трёх комплектациях. Базовая Comfort, которая и побывала у нас на тесте, включает парктроники и систему кругового обзора, круиз-контроль и набор систем помощи водителю. Deluxe дополнена системой автопарковки, флаговым фонарём на решётке радиатора и системой очистки воздуха. Наконец, Executive может похвастать адаптивными фарами, расширенным набором ассистентов и продвинутыми креслами с электрорегулировками.

Гарантия на HQ9 – два года или 100 000 километров, но всем покупателям импортёр предоставляет дополнительную поддержку на 3 года до 150 000 км пробега. Официальные цены на минивэн российское представительство Hongqi пока не объявило, но дилеры просят за него примерно от 7,5 до 9 миллионов рублей.