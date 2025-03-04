Названы сроки замены зимней резины на летнюю

Весна в России обманчива, поэтому в вопросе замены зимней резины на летнюю лучше не торопиться, считает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Оптимальные сроки для «переобувки» он назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Летние шины более жесткие и прочные, они сохраняют свои свойства при высоких летних температурах, но при этом дубеют и трескаются при минусе за окном, предупредил Родионов.

«После недели тепла может выпасть снег и задержаться на пару недель, утром на дороге может быть тонкий слой льда. Поэтому не спешите менять резину при первом же потеплении. Если весной дорогу подморозит, а автомобиль будет на летней резине, то вырастает риск ДТП, машина значительно потеряет в управляемости, увеличится тормозной путь. Переобуть авто весной лучше на неделю позже, чем на неделю раньше», — посоветовал автоэксперт.

В преддверии сезона смены шин он рекомендовал осмотреть летнюю резину на предмет деформаций, трещин, каких-то механических повреждений. Также необходимо убедиться, что протектор достаточной глубины, не менее 1,6 миллиметра.

Найдите штамп с датой производства шины. Производители рекомендуют эксплуатировать резины в среднем 5 лет с даты производства. По мере старения резины ухудшаются ее свойства Никита Родионов автоэксперт

Эксперт обратил внимание, что при решении сменить колеса ориентироваться необходимо именно на среднесуточную температуру. Это значит, что и днем, и ночью должен быть устойчивый плюс. Так, если днем плюс 7, а ночью обещают минус 2, то среднесуточная температура — всего плюс 2, то есть переобуваться рано, привел пример Родионов. Необходимо, чтобы средняя температура была стабильно плюс 6-7 градусов, уточнил он.

«Если ориентироваться на долгосрочные прогнозы погоды, то в Москве можно планировать смену резины в последнюю неделю марта. В Санкт-Петербурге и Поволжье прохладней, поэтому планируйте осмотр и подготовку летних шин на начало апреля. В уральских, сибирских городах, а также на Дальнем Востоке еще зима, даже долгосрочный прогноз на месяц не предполагает в регионах устойчивого плюса в ночное время. Поэтому, вероятно, ориентироваться нужно на конец апреля – начало мая. В южных городах нашей страны также случаются сюрпризы погоды. Весь март там обещают минусовые температуры ночью, а снег добавил рисков тонкой корки льда на дорогах. Переобуваться даже в ЮФО и СКФО стоит не раньше конца марта», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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