Как выбрать автомобиль для бездорожья

При выборе нового автомобиля следует определиться с бюджетом и целями использования машины. Об этом «Известия» рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

© jeep

«Определитесь с бюджетом и моделью авто: внимательно изучите его технические характеристики, а также рекомендации производителя по эксплуатации. Так можно примерно рассчитать будущие расходы на содержание автомобиля», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, нужно сразу обозначить цель использования машины. Так, любителям езды по бездорожью стоит выбирать модели с повышенным клиренсом или полным приводом. Кроме того, покупателям стоит проверить наличие современных систем безопасности, которые обеспечат дополнительную защиту на дороге.

Байбароша также рекомендует изучить выбранные модели подробно, чтобы знать о недостатках и примерных расходах на техническое обслуживание и ремонт. При этом эксперт советует изучить предложения дилеров из других регионов РФ, поскольку это может помочь сэкономить.

Ранее сообщалось, когда подешевеют новые автомобили в России.