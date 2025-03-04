Knewstar ввел специальные цены на кроссовер 001

Knewstar ввёл специальные цены на кроссовер 001. Как сообщает пресс-служба бренда, сейчас автомобиль реально приобрести за 3 589 990 рублей. Правда, для этого необходимо выполнить несколько условий.

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Сейчас действует специальная скидка, размер которой составляет 210 000 рублей. Но, если сдать свой старый автомобиль, то по программе трейд-ин преимущество может быть увеличено до 363 000 рублей.

Таким образом, максимальная экономия составит 573 000 рублей. При этом сумму, которую заплатят за прежнюю машину, можно использовать для первого взноса по будущему кредиту за новый кроссовер.

Новый автомобильный бренд Knewstar российской публике представили прошлой осенью. Первенцем стал купеобразный кроссовер Knewstar 001: представленная новинка оказалась рестайлинговым вариантом Geely Tugella.

Мжду тем, стали известны подробности, как изменились цены автомобилей Geely. Редакция Quto изучила, актуальные прайс-листы «поднебесного» автопроизводителя.