Sollers готовит к выпуску фургон SF1 в Татарстане

На выставке Kazan Truck Expo компания Sollers презентовала фургон Sollers SF1. Как рассказали "РГ" в пресс-службе автопроизводителя, обзору представлен предсерийный образец, хотя некоторые СМИ уже поспешили запустить производство в Татарстане.

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"Производство начнём в ближайшее время", - сообщили редакции в Sollers.

Серийная версия фургона будет оснащена бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра и механической коробкой передач.

Предположительно, это тот же силовой агрегат, который устанавливался на базовые "Москвич 3", форсировка двигателя на кроссовере составляет 136 л.с. Напомним, что прототипами "Москвичей" и Sollers являются модели фирмы JAC.

Из других особенностей Sollers SF1 можно отметить заднюю рессорную подвеску с неразрезным мостом и грузоподъёмность до одной тонны.

Характеристики говорят о том, что Sollers SF1 не должен оказаться дорогим. Плюс к этому стоит добавить локализацию и невысокий ценник исходной модели: в КНР минивэн SF1 стоит от 65 800 юаней (чуть более 800 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что на УАЗе идет подготовка к выпуску 7-местного внедорожника Sollers.