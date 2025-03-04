Как в долгой поездке сохранить концентрацию за рулем

Водителям объяснили, как в долгой поездке справиться с эффектом 30-го километра

© За рулем

Длительная поездка на автомобиле чревата тем, что после первых 30 км у водителей снижается концентрация внимания, замедляется реакция, а такое состояние чревато риском ДТП. Эксперты Pravda.Ru объяснили, почему так происходит, и как минимизировать «эффект 30-го километра».

«Эффект 30-го километра обусловлен адаптацией организма к монотонности поездки. Мозг, сосредоточившийся на однотипной задаче, спустя 20-30 минут начинает терять концентрацию. В результате внимание рассеяно, реакции замедляются, что приводит к ошибкам на дороге: пропуск дорожных знаков, недостаточная дистанция или запоздалое торможение», – объясняют эксперты.

На тот факт, что возник такой эффект во время длительной поездки, укажут несколько факторов: взгляд перестал фокусироваться на дороге, а внимание стало рассеянным; вы едете как на автопилоте и не осознаете, как проехали последние несколько километров; реакции замедлились, и вы не успеваете реагировать на изменения в дорожной обстановке; сонливость является явным признаком эффекта 30-го километра.

Чтобы избежать неприятных последствий нужно менять обстановку: слушать музыку разных жанров, открывать окна, разговаривать с попутчиками. Делать остановки для отдыха и перекуса, в это время можно размяться и восстановить концентрацию. Можно менять манеру вождения, разные скорости вынудят мозг «включиться» и быть более внимательным. Нужно регулярно пить воду, потому что обезвоживание организма чревато усталостью и сонливостью, резюмируют эксперты.