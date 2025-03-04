Зачем китайским компаниям так много марок в России

Около десяти новых брендов выйдут на рынок РФ в этом году. Часть из них - это марки, созданные эксклюзивно для производимых в России автомобилей.

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Так, бывший завод Volkswagen в Калужской области начнет серийное производство автомобилей Chery под новой маркой Tenet в начале второго квартала этого года. На первом этапе выпуск машин будет осуществляться методом крупноузловой сборки, но уже в третьем квартале 2025-го завод намерен перейти на мелкоузловую сборку.

Как полагает газета "Известия", появление новинок совсем не означает, что те же модели перестанут продаваться под изначальными марками. Так, совместный проект Sollers и JAC подразумевает производство машин и с тем, и с другим шильдиком. Различаться они будут комплектациями.

Бренд Nordcross еще не успел выйти на российский рынок, но уже сменил логотип и запатентовал его. Он был создан компанией "Слава Моторс Рус" для продаж автомобилей марок Zeekr, Lynk&Co, Lotus, которые ранее ввозились в РФ путем параллельного импорта.

Но не только китайские и российские компании выводят на рынок РФ новые бренды. Так, под именем KGM скрывается знакомый многим корейский автопроизводитель SsangYong, который уже начинает продажи в РФ. Официальный дистрибьютор привез в РФ сразу четыре модели марки.

Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков полагает, что создание новых брендов - это способ избежать вероятных санкций. Он заявил, что многие компании для подстраховки от введения в отношении себя ограничений придумали схему реализации своей продукции на территории России под новыми марками.

В свою очередь автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что, создавая производство в РФ под новыми именами, автокомпании пытаются снизить размер утильсбора за счет получение баллов за локализацию и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Ранее "РГ" писала о том, что Dongfeng, Peugeot и Citroen планируют создать новую марку в Китае.