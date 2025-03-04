Владелец Haval Joilion пожаловался на авто

Хозяин Haval Joilion пожаловался на свой автомобиль. Владелец машины под ником Тим перечислил ее недостатки на автомобильном портале «Дром».

© Lenta.ru

Во-первых, он пожаловался, что на его автомобиле с пробегом десять тысяч километров вышли из строя тормозные диски. Аналогичная судьба постигла и колодки. Во-вторых, часто возникали проблемы с задней оптикой, которая, по словам автовладельца, жила своей жизнью. В частности, приходилось решать вопрос с постоянно горевшим сигналом тормоза.

Еще один минус — это шумоизоляция. Она оказалась столь сомнительного качества, что во время поездки не получалось нормально общаться с попутчиком. Еще россиянин пожаловался на то, что автомобиль плохо управляется на большой скорости.

Ранее сообщалось, что владельцы кроссоверов Haval Jolion стали массово обращаться к дилерам, жалуясь на работу индикатора Check Engine. Оказалось, что китайская техника не справилась с высоким атмосферным давлением.

Кроме того, в России почти в два раза увеличилось количество заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам КАСКО.