Почему штраф за превышение средней скорости неэффективен

Автовладельцев нужно наказывать за конкретное нарушение Правил дорожного движения, тем более что в России на самых опасных участках трасс, где происходит большое количество аварий, установлены камеры видеофиксации. Таким мнением поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

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Выписывать штраф за то, что водитель нарушил скоростной режим на каком-то 20-километровом участке дороги – неправильно, убежден эксперт.

«Например, трасса Москва - Санкт-Петербург, человек гонит, а потом останавливается на заправке. Машину заправил – всe, средняя скорость у него уменьшилась. Поэтому я тоже против средних скоростей, это не пойми чего. Нарушил на определенном участке – тогда будьте любезны уплатить штраф, а не то что где-то камера рассчитала», – категоричен в своем мнении эксперт.

Напомним, правительственная комиссия ранее не поддержала законопроект властей Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривающий возвращение штрафов за превышение средней скорости между несколькими камерами.