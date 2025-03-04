Как часто нужно менять масло в коробке передач Haval

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин до последнего винтика разобрал семиступенчатую роботизированную коробку GWM 7DCT450 и рассказал о ее особенностях. Кто не в курсе, это преселективный робот, ставящийся на большинство моделей концерна Great Wall, включая Haval F7, F7x и Jolion.

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Коробка рассчитана как на передний, так и на полный привод и работает в паре с движками до 2,0 литра, переваривая момент до 450 Нм. Хорошо ли ходят эти коробки? Это не в последней степени зависит от частоты и качества обслуживания, замечает эксперт.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Сцепление, редукторная и управляющая части имеют одну на всех масляную ванну, поэтому этот китайский робот содержит аж семь литров трансмиссионного масла Shell Spirax S5 DCT11. Масло лучше обновлять хотя бы раз в 40 тысяч км, хотя по регламенту интервал составляет 60 тысяч км. Замена масла несложная: предусмотрено сливное отверстие снизу, заливное сверху и контрольное – сбоку корпуса.

Хлебушкин рассказывает, что этот робот создавала китайская компания Hycet Transmission, но в разработке участвовали немецкие инженеры во главе с Герхардом Хеннингом, который ранее занимался трансмиссиями в группе Volkswagen.

Вероятно, поэтому китайский робот архитектурой так похож на немецкий DSG DQ500 и на его последователя DQ381.

А еще GWM 7DCT450 конструктивно ничем принципиально не отличается от робота SAGW DCT380 на полноприводниках Chery, Exeed и Jetour. Словом, агрегат очень распространенный!

Так насколько «все плохо» (или нет) оказалось при вскрытии? Сколько проходит двойное сцепление? А вся коробка в целом?