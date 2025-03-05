Как правильно смешивать трансмиссионные масла

Автоэксперт Бахарев: Смешивать трансмиссионные масла можно, но не все так просто
Каждый автовладелец сталкивается с вопросами обслуживания своей машины, особенно когда дело касается трансмиссии.
Специалисты напоминают, что трансмиссионные масла играют важную роль в работе коробки передач - они обеспечивают смазывание деталей, отвод тепла и защиту от износа. Однако иногда возникает необходимость долива масла, и тут встаёт вопрос: можно ли смешивать различные жидкости? Смешивать трансмиссионные масла можно, но с соблюдением определенных правил. Об этом "Российской газете" рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.
"Механика. Для механических коробок передач (например, с маслами GL-4 и GL-5) допустимо смешивание при условии совпадения допусков и вязкости. Важно учитывать, что GL-5 содержит больше противозадирных присадок, что может повлиять на работу синхронизаторов. Автоматы. Каждая автоматическая коробка передач требует своего специфического масла (ATF). Например, жидкости ATF Dexron III и Toyota WS нельзя использовать вместе, поскольку они разработаны для разных типов трансмиссий. Вариаторы. Вариаторные коробки требуют особого внимания. Их жидкости схожи с ATF, но содержат дополнительные присадки для защиты ремня и шкивов от износа. Они также выполняют фрикционные функции, предотвращающие проскальзывание металлических элементов. Роботизированные коробки. В таких трансмиссиях применяются масла, похожие на жидкости для механических коробок. Например, в сухих роботах используется стандарт API GL-4, а в гидравлических системах — специальная жидкость CHF. Важно подбирать масло, соответствующее требованиям производителя. Совместимость масел от разных брендов. Даже если масла соответствуют одинаковым стандартам, их составы могут различаться, что способно вызвать нежелательные химические реакции. Смешивание минеральных и синтетических масел крайне не рекомендуется, так как это может изменить вязкость и снизить защитные свойства жидкости. Последствия неправильного выбора. Неподходящая жидкость или неверная процедура замены могут привести к потере смазывающих свойств, износу шестерён и подшипников, образованию отложений, сбоям в работе АКПП (пробуксовкам, ударам) и даже перегреву трансмиссии. Что делать после смешивания? Если вам всё-таки пришлось долить другое масло, эксперты рекомендуют при первой возможности заменить его полностью. Используйте только высококачественные продукты, рекомендованные производителем автомобиля", - отмечает эксперт.