Как правильно смешивать трансмиссионные масла

Каждый автовладелец сталкивается с вопросами обслуживания своей машины, особенно когда дело касается трансмиссии.

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Специалисты напоминают, что трансмиссионные масла играют важную роль в работе коробки передач - они обеспечивают смазывание деталей, отвод тепла и защиту от износа. Однако иногда возникает необходимость долива масла, и тут встаёт вопрос: можно ли смешивать различные жидкости? Смешивать трансмиссионные масла можно, но с соблюдением определенных правил. Об этом "Российской газете" рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.