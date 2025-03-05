Новый салон Tank 700 впервые сняли на фото

Китайские папарацци сфотографировали тестовый экземпляр Tank 700. Его обновят по рецепту младшего Tank 300, представленного на прошлой неделе: снаружи - всё та же модель, а все изменения сосредоточены внутри.

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Причём концепция этих изменений перекочевала с упомянутого "трёхсотого": такой же двухспицевый руль, та же передислокация управления трансмиссией с тоннеля на рулевую колонку, то же управление полноприводной трансмиссией тумблерного типа.

Часы на центральной консоли и ряд клавиш по обе стороны от них убирать не стали. Выше - большое в буквальном смысле изменение: мультимедиа с экраном на двоих. Тачскрин растянулся до конца торпедо со стороны переднего пассажира.

Изменений в линейке силовых агрегатов не ожидается. В Китае Tank 700 представлен с подключаемой гибридной установкой мощностью 524 л.с. на базе бензинового V6.

В России внедорожник также можно купить с подзаряжаемым гибридом (мощность по паспорту - 517 л.с.) и с системой типа "мягкий гибрид", в которой 48-вольтный стартер-генератор работает в момент старта автомобиля. Цены - от 9,5 до 12,5 млн рублей.