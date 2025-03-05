Toyota Land Cruiser стал любимым автомобилем японских угонщиков. По итогам 2024 года модель оказалась на первом месте по угонам в стране, сообщает Ассоциация общего страхования Японии. Всего за год у японских автовладельцев похитили 688 таких внедорожников, и это почти вдвое больше, чем в 2023-м, когда было зафиксировано 383 случая угонов «Крузаков». Страховщики приводят статистику, согласно которой каждый четвертый автомобиль, украденный в Японии в прошлом году, это Toyota Land Cruiser.

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Toyota Land Cruiser (в том числе и Prado) возглавляет антирейтинг самых угоняемых автомобилей в Японии четвертый год подряд, пишет Carscoops. Более того, в первую тройку списка входят еще две модели Toyota — это Alphard и Prius. Следом на четвертой и пятой строчках находится Lexus LX и RX, за ними, на шестой, — седан Crown, на седьмой и восьмой — минивэны Hiace и Velfire, на девятой — Lexus LS, а замыкает антирейтинг Toyota Voxy. То есть в топ-10 по угонам в Японии входят исключительно автомобили Toyota и Lexus.

Всего в Японии в 2024-м было угнано 2499 автомобилей. Средняя страховая выплата за угон составляет 2,815 миллиона иен, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 1,7 миллиона.

В России в 2024 году число угонов сократилось на 22 процента, такую статистику ранее озвучил Страховой Дом ВСК. Самым угоняемым автомобилем была Lada — а именно модели Vesta и Granta, на которые пришлось 37 и 28 процентов. Причем в 77 процентах случаев жертвами преступников становились корпоративные автопарки. Примерно 40 процентов угонов зафиксировали в Москве.