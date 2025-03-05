Lotus выводит на европейский рынок новую версию Turbo SE

Британская компания Lotus, контролируемая китайским холдингом Geely, выводит на европейский рынок новую версию Turbo SE среднемоторного спорткара Lotus Emira: 4-цилиндровый бензиновый турбомотор М139 от Mercedes-AMG здесь выдаёт 406 л.с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4 секунды.

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Lotus Emira дебютировал в июле 2021 года с тойотовским 3,5-литровым компрессорным V6 (406 л.с., 430 Нм), а через два года на рынок вышла версия с 4-цилиндровым турбомотором М139 от Mercedes-AMG (365 л.с., 430 Нм), которая изначально называлась Emira i4, а затем была переименована в Emira Turbo. В октябре прошлого года была представлена версия Emira Turbo SE (Special Equipment) с более мощным двигателем М139, но тогда её анонсировали только для стран Ближнего Востока, Азии и Африки, и только сейчас новинка добралась до своего главного, европейского рынка.

Emira Turbo SE заменила прошлые 4-цилиндровые версии, в том числе в дебютном исполнении First Edition, отдача двигателя М139 увеличилась до 406 л.с. и 480 Нм, благодаря чему время разгона до «сотни» сократилось с 4,4 до 4,0 с, максимальная скорость — 290 км/ч. Коробка передач у Emira Turbo SE — только 8-ступенчатый мерседесовский «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, ведущие колёса — задние.

В стандартное оснащение версии Emira Turbo SE входит пакет Lotus Drivers Pack со спортивными настройками подвески, мощными перфорированными дисковыми тормозами, трековым ездовым режимом и системой launch control для максимально быстрого старта. В Великобритании Lotus Emira Turbo SE стоит от 89 500 фунтов стерлингов, в континентальной Европе — от 109 490 евро.

Emira V6 считается более статусной версий, поэтому стоит дороже: в Великобритании — от 92 500 фунтов стерлингов, в континентальной Европе — от 112 490 евро. При этом в «базе» у Emira V6 комфортные настройки шасси, а разгонная динамика в любом случае будет похуже, чем у Emira Turbo SE. Спорткар с V6 тоже бывает только заднеприводным, но есть выбор между 6-ступенчатой МКП и 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом»: в первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, во втором — 4,2 с, максимальная скорость в обоих случаях составляет 290 км/ч.

Напомним, что на момент дебюта купе Emira предполагалось, что это будет последняя модель Lotus с ДВС, а все последующие модели будут электрическими. Осенью прошлого года на фоне глобального замедления спроса на электромобили концепция изменилась, теперь Lotus делает ставку на мощные гибриды с 900-вольтовой электрической архитектурой, их ещё только предстоит разработать. В связи с изменением стратегии развития Emira может задержаться в модельном ряду Lotus, а не уйти в отставку в 2027 году, как планировалось изначально.

Производится Emira на модернизированном на денежки Geely историческом заводе Lotus в британском Хетеле (графство Норфолк), он способен выпускать до 5000 машин в год и недавно отчитался о выпуске десятитысячного экземпляра Emira. Здесь же в Хетеле в ручном режиме собирается электрический гиперкар Evija, а электрические кроссовер Eletre и лифтбек Emeya производятся в китайском Ухане.