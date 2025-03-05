Названы основные факторы надежности Toyota

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль заявил, что японский бренд Toyota находится на вершине мировых рейтингов самых надежных автомобилей и по праву пользуется повышенным спросом в России за техническую безотказность.

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Однако, в беседе с "Газетой.Ru", Мигаль отметил, что у пресловутой надежности есть весьма прагматичное объяснение. С его слов, принцип непоколебимости технического успеха Toyota заключен в доведенной до абсолюта японской культуре производства транспортных средств, многие принципы которой позаимствовали автомобильные компании из других стран.

Согласно философии Kaizen, которой придерживается каждый работник бренда, он становился частью большой команды, где его идеи влияют на конечный результат продукта, и каждая мелочь и комментарий ведет к улучшению компании.

Вторым фактором надежности, по мнению эксперта, является сниженный межсервисный интервал. Так, если владельцу автомобилей Volkswagen для сохранения гарантийных обязательств нужно было проходить техническое обслуживание раз в 15 тысяч километров, то для Toyota этот период составлял 10 тысяч. Это, безусловно, влияло на ресурс мотора.

Третьей и, наверное, основной причиной технического успеха, со слов специалиста, является осторожное внедрение прогрессивных решений при производстве машин. Японская корпорация никогда не спешила массово устанавливать турбонагнетатели на бензиновые моторы и переходить на роботизированные коробки передач, памятуя о том, что подобные узлы и агрегаты сложнее в эксплуатации и ремонте, подытожил он.

Ранее "РГ" рассказала о том, что В КНР запустили производство Toyota Land Cruiser Prado с измененной внешностью.