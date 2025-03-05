Эксперт поддержал идею запрета на передвижные камеры-треноги

Эксперт Канаев: камеры-треноги не влияют на безопасность на дорогах. По его словам, в России передвижные и мобильные комплексы фиксации административных правонарушений на дорогах чаще всего воспринимаются как ловушки для сбора штрафов с водителей, а не средство борьбы с ростом ДТП, говорит эксперт. С его точки зрения, это правильная депутатская инициатива.

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«В основном треноги используют в виде ловушек там, где автомобилисты не очень хорошо ориентируются. Но в ГИБДД всегда говорят, что треноги практически нигде не используются, только там, где проводятся какие-то работы по ремонту дорог. Здесь получается спор, который длится не менее десяти лет», — объясняет Канаев и предлагает наконец-то окончательно решить вопрос законности использования таких средств.

Эксперт отметил, что такие установки очень часто допускают ошибки и выдают погрешности, а результаты никто не проверяет. Он добавил, что треноги не определяются в навигаторах, а ведь именно понимание риска получить штраф останавливает автолюбителей от нарушений ПДД.

Ранее стало известно, что в России предложили запретить дорожные камеры-треноги. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков направил соответствующее обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. В документе парламентарий обратил внимание на недобросовестность некоторых операторов систем, которые устанавливают камеры не только с нарушением требований, но и специально увеличивая погрешность измерений.