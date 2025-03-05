"Клубный сервис" разобрал китайский Toyota Highlander

Владелец "Клубного сервиса" и ведущий одноименного канала Илья Свиридов разобрал Toyota Highlander, изготовленный в Китае. Он ответил на интересующий многих вопрос: а есть ли разница по сравнению с машинами, собранными в США, Японии или другой стране.

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Никаких отличий в конструкции эксперт не увидел, сделав вывод, что у китайского "Хайлендера" платформа и сопутствующее не отличаются от кроссоверов производства других стран.

Двигатель - алюминиевый блок, турбо, объём 2.0 литра. За основу был взят мотор 2.4 от современных Land Cruiser Prado (250) и других моделей Toyota. Заявленный производителем ресурс агрегата - не менее 250-300 тысяч км. У Свиридова эти показатели вызвали скепсис из-за очевидных различий со старыми моторами. В паре - классический гидроавтомат.

В разобранном салоне "нет ничего китайского": вся вибро- и шумоизоляция аналогична той, которая была в авто европейской спецификации. Единственное, что бросается в глаза, то, как нанесен герметик: широко и небрежно.

Свиридов обратил внимание на тот факт, что автомобиль, выпущенный в Китае, если вбивать VIN в программу, предназначен для рынка Великобритании. Недоумение в таком случае вызывает лишь левое расположение руля.

Таким образом, китайский Toyota Highlander отличается лишь в мелочах: нет русификации, присутствуют китайские комплектующие.