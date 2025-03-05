Эксперт рассказал о минусах панорамной крыши авто

Машины с панорамной крышей намного холоднее обычных — правда или миф?
Эксперт «За рулем» рассказал о минусах панорамной крыши автомобиля
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Верно ли, что люк и панорамная крыша негативно влияют на микроклимат в салоне машины зимой?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:
– Отчасти это так.
Если зимой открыть шторку люка, от него потянет холодом. С панорамной крышей салон будет прогреваться дольше. Но ненамного, и в итоге всё равно станет тепло.
Поэтому говорить о том, что машины с «панорамой» холодные, я бы не стал.
А вот на акустический комфорт стеклянная крыша влияет. На трассе лучше держать шторку закрытой: будет тише.