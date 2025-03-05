Эксперт рассказал о плюсах и минусах BMW X1 китайской сборки

Эксперт "За рулем" Александр Виноградов протестировал удлиненную версию BMW X1 китайской сборки и рассказал о своих впечатлениях от автомобиля.

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Раньше кроссовер немецкого бренда пользовался большой популярностью в России. Благодаря локальной сборке дилеры могли предоставить весьма конкурентную цену, сравнимую с прайс-листами более дешевых марок. Однако Х1 в кузове U11 стал недоступен для многих из-за прекращения официальных поставок, а цены на машины, привезенные путем параллельного импорта, оказались весьма велики.

При этом третье поколение модели продолжает поступать на российский рынок не только из Европы, но и из Китая. На тесте у "ЗР" оказалась версия 2024 года в комплектации M Sport. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 204 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Интерьер выполнен с традиционным для BMW вниманием к мелочам. Рулевое колесо и органы управления, по словам эксперта, расположены весьма удобно. Виртуальная приборная панель и дисплей медиасистемы по старинке развернуты в сторону водителя, что добавляет удобства при вождении.

Однако не все элементы салона соответствуют заявленным ожиданиям. Так, щиток приборов, хоть и имеет несколько вариантов дизайна, но классической темы с оранжевой окраской подсветки, за которую многие поклонники марки так любят авто, нет.

По словам Виноградова, X1 показывает себя хорошо как на асфальте, так и на неровных поверхностях.

Двухлитровый турбомотор серии В48 обеспечивает достаточную тягу во всем диапазоне оборотов. В то же время роботизированная коробка передач производства Getrag не отличается быстротой отклика при спокойной езде, но в режиме Sport становится гораздо динамичнее, отметил специалист.

Эксперт выделил и значительный минус модели. Он заявил, что при покупке любого BMW 2024 года выпуска нужно быть готовым к неисправностям в тормозной системе. По этой причине бренд осуществлял большую отзывную кампанию для устранения недостатка.

Коснулись проблемы и тестового автомобиля. Через несколько месяцев после начала ресурсных испытаний на панели приборов загорелась ошибка ручника, а тормозная система перешла в сервисный режим. Перепрошивка блока управления в данном случае не поможет, нужна целиковая замена гидроблока системы ABS. Специалист предупредил, что стоимость этой детали составляет внушительные 500 000 рублей.

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