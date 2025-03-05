Какие авто способны преодолеть расстояние более миллиона километров

Не каждый автомобиль может без проблем преодолеть расстояние более миллиона километров. Однако существуют модели, которые будут верно служить водителю десятки лет.

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Электромобиль Tesla Model S P85+ установил мировой рекорд по пробегу, преодолев более 2,4 миллиона километров. Владелец автомобиля, житель Германии Ханс Йорг Гемминген, ежедневно проезжал на нем в среднем по 500 километров и уже 15 раз заменил двигатель.

Тем не менее, пикап Toyota Tacoma имеет самый большой официально зарегистрированный пробег среди автомобилей. За 17 лет эксплуатации он проехал более 2,6 миллиона километров. Владелец этого пикапа из США работает в службе доставки и ежегодно преодолевает более 200 тысяч километров.

В списке автомобилей с высоким пробегом также отметились Volvo P1800S, который достиг 5,25 миллиона километров, и дизельный Mercedes-Benz 240D с пробегом 4,5 миллиона километров, который теперь хранится в музее Mercedes в Штутгарте. Среди других автомобилей с потенциально большим пробегом: Toyota Sequoia, Toyota Highlander, Ford Expedition, Toyota RAV4, Honda CR-V и Toyota 4Runner, передает Autonews.ru.

В России будет запущен новый автомобильный бренд — под названием Tenet. При этом в состав группы компаний, к которой принадлежит АГР, входят заводы по производству автомобилей и двигателей в Калуге.