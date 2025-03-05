В Белоруссии построили "Волгатти"

В Беларуси тюнеры из мастерской "Лихой топор" закончили начатый несколько лет назад проект по скрещиванию Bugatti и двадцать первой "Волги", сообщает Onliner.

© Российская Газета

В качестве основы для "Волгатти" был взят BMW 6 Series с мотором мощностью 330 л.с. Части от Bugatti создавались в виде компьютерных моделей, а затем изготавливались из стеклопластика. Аналогичным образом поступили с "кузовщиной" от ГАЗ-21, а вот хромированные детали - от "Волги", восстановленные.

Над автомобилем работали четверо мастеров, сумма, в которую обошлась постройка кастома - около 120 000 долларов. Проект, по словам вдохновителя и владельца мастерской Александра Борисевича, делался исключительно на энтузиазме, поэтому под заказ "Волгатти" строить не планируется. Обо всех нюансах создания необычного автомобили Борисевич рассказал в очередной серии блога мастерской .

К тому же есть ещё один важный момент: легально по дорогам Республики Беларусь передвигаться на "Волгатти" нельзя. Постановка на учёт возможна, но обойдётся это мероприятие примерно в 20 000 долларов.