В России начали делать автостекла, поддерживающие проекцию

«Борский стекольный завод» создал для электрокара «Атом» комплект стёкол. Использование дополненной реальности AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display) — это новый виток развития технологий для российского автопрома. Проекционное изображение позволяет показывать скорость движения, навигационные подсказки, интерфейсы приложений и другие важные уведомления.

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Как уверяют создатели, проекционный дисплей «Атома» не уступает импотным аналогам. Это будет широкоформатная проекция (с соотношением сторон 13:6), способная качественно отображать информацию, не перегружая визуальное пространство.

В поле зрения водителя проецируется изображение, имитируя экран диагональю более трех метров, который воспринимается расположенным на расстоянии около 12 метров. Для этого необходимы специальный дисплей и особое стекло.

Производством остекления будет заниматься акционерное общество «Борский стекольный завод» (АО «БCЗ»). Оно будет поставлять обогреваемые ветровые, а также заднее и боковые стёкла. В качестве опции будет доступна заводская тонировка.

Между тем, в России протестировали систему автономного вождения электромобиля «Атом». Испытания проходили на трассе М-12. Электромобиль преодолел 732 километра, 95% из которых — в режиме автопилота.