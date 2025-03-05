В России состоялась закрытая презентация Jaecoo J5

В России состоялась закрытая презентация третьей модели Jaecoo для российского рынка - компактного кроссовера J5. Фото и подробности о новинке опубликовал сайт "Китайские автомобили".

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Как оказалось, мероприятие прошло ещё зимой. На нём стало известно, что J5 для России оснастят турбированным двигателем 1.5 литра, отдача пока неизвестна. Информации о трансмиссии тоже нет, но варианта два: либо вариатор, либо 6-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Версия с полуторалитровым мотором будет моноприводной - именно с неё модель стартует в России.

Примерно спустя полгода должна появится 4WD модификация Jaecoo J5, оснащённая двигателем 1.6 в связке с 7-ступенчатым роботом DCT.

В будущем для модели рассмотрят гибридный и полностью электрическую версии.

Ранее "РГ" публиковала габаритные характеристики J5. По колёсной базе кроссовер сопоставим с Chery Tiggo 4, который будет одним из его конкурентов несмотря на принадлежность одной материнской компании. Также Jaecoo J5 будет претендовать на аудиторию ещё одной модели, имеющей корни Chery, - Omoda C5.

По последним данным, старт продаж Jaecoo J5 был запланирован на начало 2025 года. Ожидаемый начальный прайс - 2,5-2,7 млн рублей.