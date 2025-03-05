Политолог Ярошенко: авто участников СВО нужно отмечать знаком "Ветеран"

В России необходимо ввести знак "Ветеран" для автомобилей, которыми управляют участники специальной военной операции и других боевых действий. Такую инициативу в беседе с 360.ru озвучил политолог Алексей Ярошенко. Водители, на машинах которых размещен соответствующий знак, должны иметь возможность бесплатно парковаться, пользоваться мойками и сервисами вне очереди. Их также следует освободить от оплаты проезда по платным дорогам и снизить для них транспортный налог. Также знак должен помочь им в получении транспортных компенсаций по месту трудоустройства, считает Ярошенко. "Видя знак "Ветеран" на автомобиле, люди будут осознавать, что рядом находится человек, прошедший через боевые действия ради защиты страны. Это создаёт культуру уважения", — убеждён эксперт. Введение такой меры необходимо в рамках создания комфортных условий для людей, которые рисковали жизнью ради защиты своей страны, заключил автор инициативы. До этого в Роспатенте сообщили о новой льготе для участников и ветеранов СВО – они смогут бесплатно регистрировать права на свою интеллектуальную собственность, в том числе получать патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.