Чем грозит владельцу установка низкопрофильных шин

Эксперты объяснили, чем грозит владельцу машины установка низкопрофильных шин

© За рулем

Зачастую автовладельцы тюнингуют стандартные шины и диски из-за отсутствия эффектного вида. Легкосплавные диски, низкопрофильные шины и увеличенный диаметр колес придают автомобилю стильный вид, но иногда такой апгрейд грозит неприятностями. Как в этом случае не попасть на штраф рассказали эксперты Pravda.Ru.

«Согласно статье 12.5 КоАП РФ, за установку шин и дисков, не соответствующих заводским параметрам, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме этого, инспектор может выдать предписание на устранение нарушения и направить машину на внеочередной техосмотр», – уточняют эксперты.

Какими рисками грозят изменения

Дело в том, что подобные изменения могут негативно сказаться на безопасности, большие колеса влияют на управляемость автомобиля, на подвеску повышается нагрузка, а расход топлива увеличивается. Более того, низкопрофильные шины хуже справляются с неровностями на трассе, как следствие – возрастает риск повреждения дисков.

Изменение стандартных колесных параметров влияет на такие важные аспекты, как: управляемость – машина становится менее маневренной, радиус поворота увеличивается; топлива расходуется больше, потому что из-за увеличенного веса колес двигатель работает с большей нагрузкой; на амортизаторы и стойки увеличивается нагрузка и ресурс подвески уменьшается; несоответствии параметров шасси может спровоцировать ДТП.

Как не попасть на штраф

Чтобы избежать штрафа и сохранить функционал автомобиля в ГАИ советуют при замене колес руководствоваться рекомендациями производителя. В случае изменений нужно заранее выяснить допустимые размеры в техдокументации, а также получить официальное разрешение на изменения.