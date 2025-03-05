Названа разница в подходе к услугам каршеринга у женщин и мужчин

В каршеринге женщины ценят комфорт и независимость. В настоящий момент более 40% пользователей каршеринга — женщины, а всего три года назад их доля не превышала 20%, то есть была в 2 раза меньше. В этом нет ничего удивительного. Современным женщинам нужно быть мобильными, чтобы успевать многое.

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Услуги каршеринга полностью соответствуют этому запросу, и таким образом наши современницы могут успешно совмещать работу, увлечения, личную жизнь или заботы о семье. Сервис помогает правильно планировать время. Кроме того, облегчает поиск парковки, а глобально — снижает расходы на содержание машины.

Оператор каршеринга «Ситидрайв» решил поинтересоваться у автолюбительниц причинами, по которым они предпочитают аренду машин. С этой целью был проведён опрос, в котором приняли участие 2 тысячи женщин.

Половина опрошенных (51%) признались, что использует каршеринг для поездок к друзьям или в кафе 5-6 раз в месяц. Среди популярных маршрутов также оказались спортзалы, загородные поездки или посещение образовательных курсов не рядом с домом или работой. Около 20% женщин рассказали, что используют каршеринг для поездок на дачу или на природу в летний сезон.

Выяснилось, что 45% респонденток выбирают услугу из-за комфорта, а 40% — ассоциируют поездки с независимостью. Поездки женщин, как правило, не превышают двух часов, что позволяет экономить бюджет и обеспечивает гибкость в планировании. Причём почти 40% участниц опроса выбирают поминутный тариф.

При этом 45% пользовательниц сервиса предпочитают модели с дополнительным оборудованием, например, детскими креслами или креплениями для спортивного инвентаря. Для 36% очень важна чистота и общее состояние арендуемого автомобиля.

Половина опрошенных женщин (51%) пользуются тарифом «Комфорт» и отдают предпочтение автомобилям большого размера, которые ассоциируются у них с надежностью и безопасностью на дороге. К слову, мужчины больше сосредоточены на технических характеристиках. Так, 62% автолюбителей обращают внимание на объем двигателя, 55% — на безопасность и системы помощи водителю, а 47% мужчин ориентируются на цену, а не на класс автомобиля.