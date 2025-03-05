Перечислены лучшие иномарки по цене новой Lada Vesta

Топ-7 иномарок-конкурентов Lada Vesta c новой 6-ступенчатой трансмиссией

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Lada Vesta с 6-ступенчатой МКП будет конкурировать со множеством иномарок в ценовом сегменте около 2 млн рублей, считают эксперты портала Quto.ru.

Например, одним из конкурентов будет кроссовер Haval Jolion со 143-сильным 1,5-литровым турбомотором и МКП6 по цене 2,05 млн рублей. Другим вариантом будет более крупный Haval M6 с аналогичной силовой установкой стоимостью 1,93 млн рублей.

Еще один вариант – JAC JS3 с атмосферным агрегатом 1.6 (109 л. с.; 150 Нм) стоимостью 1,64 млн рублей. Альтернативой новой Vesta станет Москвич 3 с МКП 6 за 1,77 млн рублей либо с вариатором за 1,87 млн рублей (мотор — 136-сильный турбированный 1.5).

Также среди возможных конкурентов для новой версии Vesta указаны Chery Tiggo 4 Pro, Jetour X50 и Jetta VA3 с механическими трансмиссиями.

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