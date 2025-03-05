В России сильно подорожал кроссовер Soueast S07

В России подорожал среднеразмерный китайский кроссовер Soueast S07, сообщает портал «Автоновости дня».

© Газета.Ru

«Стоимость переднеприводной версии Comfort не изменилась и по-прежнему составляет 3,1 млн рублей. Полноприводный вариант Comfort подорожал на 100 тыс. рублей и теперь стоит 3,3 млн рублей. Топ-версия Premium, чей ценник также остался неизменным, обойдется в 3,45 млн рублей», - говорится в сообщении портала.

Длина Soueast S07 составляет 4724 мм при колесной базе 2720 мм. Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., который работает в паре как с классической автоматической коробкой передач в сочетании с полным приводом, так и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями для версии с передним приводом.

Во всех версиях кроссовер оснащен 12,3-дюймовой цифровой «приборкой», мультимедиа-системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой для гаджетов, передними, задними и боковыми подушками безопасности. Также по умолчанию есть двухзонный климат-контроль и электрорегулировки кресел водителя и переднего пассажира, панорамная крыша с люком, электропривод багажника, светодиодная оптика, рейлинги на крыше и пакет теплых опций.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выведет на рынок спортивную версию своего первого автомобиля.