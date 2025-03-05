Чем ЗИЛ‑130 отличался от предшественника ЗИЛ‑164А

В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников пристально сравнивает две зиловские модели, каждая из которых носит статус легенды. В одном углу ринга – ЗИЛ‑130, появившийся 1963 году и щеголявший новой кабиной в американском стиле второй половины 1950-х.

© За рулем

В другом – ЗИЛ‑164А, в очередной раз модернизированный в 1961-м заслуженный грузовик из конца 1940-х. Послевоенный «Захар» был столь удачен, что успех новой модели поначалу вовсе не выглядел очевидным. И все же...

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Несмотря на то, что на ЗИЛ‑164А постепенно внедрили часть новых элементов, ЗИЛ‑130 стал огромным шагом вперед. Помимо заметного увеличения грузоподъемности при относительно небольшом росте массы автомобиль принципиально отличался удобством работы водителя. Машина стала динамичнее, получила более современную и просторную кабину с лучшей обзорностью, усилитель руля. Кроме того, ЗИЛ‑130 был гораздо долговечней и надежней предшественника. А для эксплуатационников это было главным.

В новом «За рулем» – множество рисунков различных узлов и агрегатов в разрезе.

Все они демонстрируют двигатели, рамы, элементы трансмиссии, тормозной системы и рулевого управления обоих автомобилей. Плюс несколько интересных сравнительных фото и очень информативное описание. ЗИЛ-130 и ЗИЛ-164А – читаем, смотрим, вспоминаем, сравниваем!