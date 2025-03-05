Dongfeng снизил цены на кроссоверы и пикап

Купеобразный кроссовер DFSK ix5 теперь стоит 1 990 000 вместо прежних 2 490 000 рублей. Даже если учесть отмену прямого дисконта, модель теперь предлагается на 200 000 дешевле, чем прежде.

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Также, как уточняет издание «Автоновости дня», в цене весьма заметно опустился семиместный вседорожник Dongfeng 580: он теперь также стоит дешевле двух миллионов — 1 949 000 рублей. Это минус 200 000, учитывая отмену прямых скидок.

Цены пикапа Dongfeng DF6 опустились на сумму от 199 до 459 тысяч: в базовой комплектации Comfort стоимость уменьшилась на 649 000 (до 2 650 000), в средней — на 759 000 (до 2 690 000), а в топовой — на 849 000 (до 2 950 000).

На седан Aeolus Shine Max, а также кроссоверы DFSK ix7 и DFSK 500 прайс-листы остались прежними, однако фирменный дисконтные программы оказались отменены. В итоге, перечисленные модели стали дороже.

Между тем, новая марка Knewstar объявила большие скидки на кроссовер 001. В марте покупатели купеобазной модели могут воспользоваться дополнительными выгодами.