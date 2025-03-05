Как подготовить китайские автомобили к весне

Специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" в беседе с порталом "Автовзгляд" рассказали о том, как владельцам моделей из КНР подготовить машины к приходу весеннего сезона.

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Автопроизводители из Китая значительно подтянули качество своей продукции и стали больше внимания уделять стойкости кузова к образованию ржавчины. Но на этом фоне у многих хозяев транспортных средств с приближением весны возникает вопрос, как лучше подготовить машину к сезону и будет ли достаточно регулярной профилактики.

Специалисты, в первую очередь, порекомендовали владельцам автомобилей с приходом тепла тщательно промыть кузов, чтобы избавиться от зимних реагентов и обработать петли и замки дверей специальной смазкой. Особенное внимание стоит уделить, по их мнению, порогам и колесным аркам. Кроме того, у многих китайских моделей встречаются чувствительные датчики парктроников и камер. За время зимних поездок они могут сильно загрязнится. Весной стоит их тщательно почистить и проверить, рекомендуют эксперты.

Отмечается, что многие машины сейчас оборудованы турбированными двигателями с системой непосредственного впрыска топлива, поэтому с приходом первых теплых дней будет не лишним озаботиться состоянием свечей зажигания, заменить топливный фильтр и перейти на использование высокооктанового топлива.

Помимо того, специалисты советуют заменить технические жидкости в роботизированных и вариативных коробках передач перед началом эксплуатации автомобилей.

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