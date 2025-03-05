Для молодых и активных: тест летних шин Torero MP47

Представьте себе картину: горы, серпантин, туман и дождь. И ещё – достаточно жёсткий график передвижения, который не предполагает слишком вальяжной поездки. Чем лучше управлять в такой ситуации? Я бы в этом случае не отказался, например, от Mini Cooper S, Volkswagen Golf GTI или даже Subaru Impreza WRX. Но это только мечты, потому что ехать по горам Азербайджана пришлось на видавшей виды Toyota Camry XV70 с пробегом около 150 тысяч километров из прокатной конторы. А впрочем, может, оно и к лучшему: если новые шины заставят прилично вести себя на дороге Camry, то справятся они и с другими автомобилями.

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Да мы знакомы!

Не так давно мы побывали на шинном заводе Gislaved и в ходе поездки выяснили, что некоторые на первый взгляд новые на нашем рынке шины на самом деле не такие уж и новые, а давно нам известные, но получившие другие имена. С тех пор, как бывший завод Continental стал называться Gislaved и вошёл в шинный кластер на базе АО «Кордиант», в модельном ряду последнего появились сразу несколько брендов: Tunga, Cordiant, Torero и Gislaved. И если Gislaved повторяет модельный ряд бывших шин Continental, то Torero – это известный нам Matador. Собственно, шины Torero MP47 – это во многом бывшие шины Matador MP47, о чём красноречиво говорит неизменный буквенно-цифровой индекс.

Однако они получили некоторые изменения, а что намного важнее – их производство полностью легло на плечи отечественного калужского производителя. Кордные ткани, модифицирующие химические добавки, каучук и прочие компоненты и сырьё теперь приходится находить самим, и кому-то кажется, что шины от этого лучше не стали. Почему возникают такие предположения, сказать трудно: ни рецептура, ни сырьё, ни оборудование на производстве не изменились. Нам интересно другое: сесть в машину, а лучше даже в разные машины, обутые в эти шины, и проверить на практике, как они поведут себя на дороге. Так мы и сделаем, но сначала рассмотрим их снаружи.

Машинка на боковине, канавки на протекторе

Так как со сменой бренда пришлось менять и боковину шины, на которой теперь нанесено гордое имя Torero, вся её поверхность получила новый дизайн. И надо сказать, дизайн получился достаточно выразительным и явно указывает на то, что шины эти рассчитаны на молодых и активных. Что тут интересного, кроме надписи «Torero»? По большому счёту, много одновременно забавных и полезных мелочей. К полезным отнесу изображение капельки на плечевой зоне. Это – указатели на расположенные на протекторе индикаторы износа (STWI). Действительно, искать их на протекторе не всегда удобно, и заранее подсмотреть их расположение на боковине намного проще. Высота индикаторов составляет 3 мм, а предельно допустимая остаточная глубина летней шины протектора для легкового автомобиля по ПДД составляет 1,6 мм, так что 3 мм – самое то, чтобы вовремя заметить износ. Забавная мелочь – это рисунок машинки на боковине шины. По задумке дизайнеров, в ходе сезонного шиномонтажа на этой пиктограмме можно будет отмечать, на каком колесе стояла эта шина. По мне, старообрядческие закорючки мелом «ПП», «ПЛ», «ЗП» и «ЗЛ» – это как-то проще и намного более заметно, но, может, кто-то будет ставить метки и на этом рисунке на боковине. В конце концов, ориентироваться на ретроградов – это неправильно.

Ну а теперь перейдём к более существенному – к рисунку протектора. Он тут имеет четыре очень широкие продольные канавки, знакомые по шинам Matador MP47. Их задача – совместно с поперечными прорезями отводить воду из пятна контакта, снижая тем самым риск аквапланирования. Направленные блоки с рёбрами, по словам представителей компании, сделаны жёсткими для лучшего продольного и поперечного сцепления. Это мы, конечно, ещё проверим на практике, так же, как и эффект от закрытого с помощью наружной плечевой зоны протектора. Эта мера должна существенно снижать уровень шума, который образуется в пятне контакта протектора с дорогой. А вот чего мы проверить не сможем, так это ресурс шины. Как утверждает производитель, благодаря тщательно рассчитанным рисунку протектора и профилю шины давление в пятне контакта должно распределяться максимально равномерно. А это должно увеличить ресурс шины и обеспечить её равномерный износ. Для того, чтобы проверить это утверждение, нужно проехать не одну тысячу километров, но в наши планы это не входит. Зато в них входит покататься по Азербайджану и проверить шины в деле – на разных автомобилях и разных дорогах.

Великая мещанская мечта

Нет, спорить не буду: Toyota Camry XV30 была в своё время хороша. Но потом что-то пошло не так, валкость, крены и традиционно некачественная кожа остались, а надёжность куда-то делась. И если XV40 и даже XV50 ещё как-то любить можно, то чего хорошего в XV70 – я не знаю. Ну разве что продать её легко – в этом отношении она настоящая Toyota в полном смысле слова. И хорошо ещё, что на тесте у меня была Camry с классической АКП, а не с вариатором, который используется с младшим мотором. Но если звёзды так сошлись, что проверять шины в деле выпало на Camry, а не на Porsche 993 Turbo, то поедем на Camry. В конце концов, какое-то скромное мещанское очарование есть и в ней, и клетка с канарейкой в салоне этой Тойоты меня удивила бы меньше, чем приборная панель в милях. Но, видимо, из Америки в Баку притащить Camry было проще, чем из Европы.

Короткий брифинг, и едем в горы. Кататься по Баку, конечно, интересно, но нам надо успеть покататься и в городе, и по трассе. А в горах, на извилистых спусках и крутых подъёмах, можно оценить шины гораздо объективнее, чем на городских улицах. По городу ехали аккуратно: всё-таки разбираться лично с местной полицией мне не очень хотелось. А вот трасса – дело другое: здесь понять, на что способны шины, намного проще. На сухом асфальте ровной дороги никаких вопросов к шинам нет – они вполне уверенно справляются с задачей, а именно – удерживают машину на дороге. Больше от них ничего и не требуется.

В горах стало интереснее: приходилось периодически давить резко то на педаль газа, то на педаль тормоза. Мы с коллегой даже стали забывать, что пытаемся тестировать шины: видим впереди старый 412-й Москвич – обгоняем. Видим сзади новый LiXiang L9 – уступаем, прижимаясь вправо. И в какой-то момент мы поняли, что к шинам у нас вопросов нет – их хватает для нашего 2,5-литрового мотора и 180 «лошадей». Даже в крутых поворотах машина ведёт себя адекватно, и чего нам сейчас не хватает в первую очередь, это нормальных тормозов. С АКП на этой Камри достаточно сложно тормозить мотором, и на спусках тормоза всё-таки перегревались.

К вечеру погода изменилась, пошёл дождь. А ехать ещё около 200 км, причём по грейдеру. И всё бы ничего, но нужно было спуститься на равнину, а время уже поджимало. Пришлось давить на газ…

Оказывается, можно получить удовольствие и от управления этим японским седаном, вся философия которого противится активной езде. Просто нужно для начала найти извилистую дорогу в горах, которая местами – асфальтированная, а местами – гравийная. На асфальте я не стеснялся и в один момент заставил Camry подпрыгнуть, причём в повороте. Педаль газа не дала уйти в снос, а задние колёса лишь чуть скрипнули на сыром асфальте. Очень неплохо они держатся на мокрой дороге! Даже система курсовой стабилизации не успела никак среагировать – шины вполне справлялись с водительским безобразием своими силами.

Мокрый грейдер в тёмное время суток и дождь – это очень интересно. Только ничего не видно. Тратить на 180 км три часа мы не имели возможности, поэтому ехали в среднем 90-100 км/ч. В целом, это ровная дорогая, только скользкая и с периодически попадающимися отдельными камнями. Само собой, если с перепугу в повороте нажать на тормоз, можно почувствовать, как задняя ось пытается пойти на обгон. Это неудивительно: пусть и хорошо укатанный, но мокрый и очень грязный гравий, на который постоянно выезжают грузовики с комками земли на колёсах, – это хорошая раллийная трасса, а не дорога общего пользования. Поэтому если ехать неправильно, может стать и немного страшно. А вот если управлять машиной с пониманием процесса, то её поведение на шинах Torero тоже никаких претензий не вызывает: всё очень прогнозируемо, устойчиво и надёжно. Ну и важная деталь: несмотря на то, что из-под наших колёс иногда выстреливали достаточно крупные камешки, шины мы не повредили.

Следующий день подготовил нам подарок: смена экипажами машин привела нас в Hyundai Elantra. Видимо, чтобы мы больше ценили Camry. Нет, Elantra – автомобиль неплохой, но ехать в нём целый день – удовольствие не самое великое. Тем более что ехать приходилось потихоньку: скорость ограничивал сильный туман, в клубах которого парили невидимые овцы, собаки и новые китайские электромобили. После Camry мне показалось, что звук шин слышен всё-таки хорошо, но оценивать их тишину я не буду: для объективной оценки нужно менять шины, а не машины. Но могу сказать однозначно: к поведению машины, обутой в шины Torero, претензий нет. Да и откуда им взяться, если шины новые, а дорога хорошая. По нынешним временам любая круглая шина, которую можно отбалансировать, – это уже неплохо. Судя по тому, что ни на Camry, ни на Elantra никакого дисбаланса мы не заметили, а дорогу шины держали лучшим образом (что было особенно заметно на Toyota), я могу смело советовать Torero не только незнакомым людям, но и друзьям. Ну а чтобы рассказать о шинах больше, нужно проводить полноценные испытания с инструментальными замерами и сравнительными тестами. То есть, не в этот раз.

Брать или не брать?

У нас сейчас не слишком большой выбор шин для активного вождения. Для обычного они есть, причём можно найти и более доступные варианты. Удовольствия от бюджетных шин обычно минимум, но ездить можно и на них. Torero стоят подороже и относятся к шинам среднего ценового диапазона. Скорее всего, это правильно: как показали полноценные двухдневные испытания, на них можно не только ездить, но и ездить с удовольствием. Torero MP47 действительно очень достойно проявили себя и на мокром, и на сухом асфальте, хорошо справлялись с гравийной дорогой, так что сравнивать их с бюджетными шинами не буду – тут чувствуется более высокий уровень. И уж точно не надо думать, что они чем-то уступают словацкому Matador, который раньше выпускали в Калуге – оснований для этого нет.

Летние Torero MP47 выпускаются в почти двух десятках типоразмеров – от скромных 175/65 R14 до нескромных 215/55 R17, которые подойдут и крупным кроссоверам. Есть желание ездить активно и много? Вероятно, Torero – ваш выбор. Ну а тем, кто выбирает шины исключительно с точки зрения практики, можно посмотреть на более доступные Cordiant или Tunga. Первые, может, и не сильно уступают Torero, но чуть дешевле. Ну а Tunga обязательно оценят те, кому важнее всего низкая стоимость. Главное – помнить, что новые отечественные шины всегда будут лучше «лысых» десятилетних импортных, и выбор новых у нас всё-таки есть.