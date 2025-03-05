В России падает спрос на новые машины

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, в январе продажи новых автомобилей упали на 10%, а в феврале уже на четверть. Больше всего снижение коснулось иномарок — в феврале не 40%. Спрос на российские автомобили тоже падает, но не так стремительно — на 10%. Основной причиной сложившейся ситуации в ведомстве называют дорогие автокредиты.

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По словам аналитика Владимира Беспалова, в ближайшие месяцы ситуация на рынке существенно не изменится.

«Тот отложенный спрос, который был сформирован в течение 2024 года, был удовлетворен. Сейчас цены на автомобили остаются достаточно высокие, кредитные средства из-за высоких процентных ставок тоже дорогие, поэтому покупать машину в кредит для многих, наверное, непозволительная роскошь. Я бы не ожидал, что в течение этого года ситуация кардинально изменится, по году, я думаю, падение рынка будет где-то на 10%. В ближайшие месяцы динамика будет ухудшаться, а потом постепенно нормализоваться», — говорит он.

Укрепление рубля, наметившееся в последнее время, может сказаться на себестоимости машин, которые производятся в России с использованием большой доли импортных комплектующих, и на стоимости импортируемых автомобилей, объясняет Беспалов.

Но, по заявлениям дилеров, укрепление рубля вряд ли повлияет на стоимость новых легковых машин. По словам автоэксперта Олега Мосеева, если падение спроса продолжится, то продавцам придется менять ценники.